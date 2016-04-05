Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:32
beee написав: Letusrock написав:
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору
Я это несколько месяцев пишу.
Уже б честно сказали- люди выезжайте все
Ну да, ну да ...
Люди выезжайте, повесим замок на всю страну, пусть Пуйло заходит свободно
А потом ты же будешь разносить, что Украина не состоялась как государство
Не надо свои страхи распространять на всю страну
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:37
Размер тупого и сопливого нытья на ветке зашкаливает ...
Вроде все взрослые, некоторые даже штанги таскают, а ноют как дети малые ... Тьфу, бл ....
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:40
Ударами по инфраструктуре Россия хочет склонить Украину к переговорам: реакция МИД
В МИД Украины подчеркнули, что российскую агрессию можно остановить только системами противовоздушной обороны, танками и реактивными системами залпового огня.
"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - заявил Николенко.
Дипломат отметил, что Россия действует как государство-террорист.
Под переговорами РФ подразумает, мол, мы выставляем ультиматум Украине, а Украина соглашается. Это и есть переговоры, по мнению упоротого от кокаина и вЯличия руководства РФ
pesikot
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:45
На фоне происходящих событий как-то уже подзабыто, но ...
Суд Гааги подтвердил, что малазийский рейс MH17 на Донбассе был сбит российской ракетой
Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.
Рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетой российского производства, выпущенной с поля под Первомайском на востоке Украины, находящегося на тот момент под контролем боевиков "ДНР".
Кроме того, согласно выводам суда в Гааге, ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли из России в Украину, а потом вывезли обратно.
Решение Гааги по делу MH17: Гиркин, Дубинский и Харченко виновны, Пулатова оправдали
"Гиркин, Дубинский и Харченко приговариваются к заключению. По мнению суда, их действия привели к крушению самолета. Они виновны в убийстве 298 человек. Они признаются виновными", - заявили в суде во время онлайн-трансляции.
pesikot
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:54
pesikot написав: beee написав: Letusrock написав:
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору
Я это несколько месяцев пишу.
Уже б честно сказали- люди выезжайте все
Ну да, ну да ...
Люди выезжайте, повесим замок на всю страну, пусть Пуйло заходит свободно
А потом ты же будешь разносить, что Украина не состоялась как государство
Не надо свои страхи распространять на всю страну
Не всім бути героями, як песікот або хотаб.
flyman
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