Додано: Чет 17 лис, 2022 21:16

pesikot написав: beee написав: Letusrock написав:

Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"

Чи це стосується лише приватного сектору Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"Чи це стосується лише приватного сектору

Я это несколько месяцев пишу.

Уже б честно сказали- люди выезжайте все Я это несколько месяцев пишу.Уже б честно сказали- люди выезжайте все

Ну да, ну да ...

Люди выезжайте, повесим замок на всю страну, пусть Пуйло заходит свободно

А потом ты же будешь разносить, что Украина не состоялась как государство



Не надо свои страхи распространять на всю страну Ну да, ну да ...Люди выезжайте, повесим замок на всю страну, пусть Пуйло заходит свободноА потом ты же будешь разносить, что Украина не состоялась как государствоНе надо свои страхи распространять на всю страну

Ну да, ну да. А так несколько сотен тысяч цивильных погибло.Я надеюсь рано или поздно ответственных будут судить.Я когда из школы вышел, вы или кто я не знаю - страну на шару приватизировали. Армию пропили. Оружие сдали. В стране миллион полицейских + военных. И тех, кто получает премии за АТО, в котором не был.Кто виноват? Логично -я.Я не вижу связи между эвакуацией населения и пуйло возьмёт страну. Вы намекает, что гражданских как щит юзают?