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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2700270127022703>
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:21

  pesikot написав:
  GALeon написав:Руснявые пропагандоны пишут, что в декабре-январе в РФ хотят объявить всеобщую мобилизацию

Чмобики уже закончились ?

Лякають підвальних обкаканців.
Я би більше повірив, що вже десь в травні оголосять повну могілізацію, бо вони сьогоднішніх 300 000 не можуть нагодувати і вдягнути, а вже з першими лісовими ягідами справа піде краще, тобто переведуть забезпечення їжею на підножний корм, плюс вони можуть бути у власних "трусіках і маєчках", так що травень це чудовий для них місяць, дєди воювали, "вєликая перемога дякуючи безкінечному м'ясу і лендлізу", природа буде за них, коротше усі зірки зійдуться.
Як кажуть наші воїни, прийдеться декілька зайвих разів стволи замінити.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 17 лис, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:24

  beee написав:
  pesikot написав:
  beee написав:Я это несколько месяцев пишу.
Уже б честно сказали- люди выезжайте все

Ну да, ну да ...
Люди выезжайте, повесим замок на всю страну, пусть Пуйло заходит свободно
А потом ты же будешь разносить, что Украина не состоялась как государство

Не надо свои страхи распространять на всю страну

Ну да, ну да. А так несколько сотен тысяч цивильных погибло.
Я надеюсь рано или поздно ответственных будут судить.
Я когда из школы вышел, вы или кто я не знаю - страну на шару приватизировали. Армию пропили. Оружие сдали. В стране миллион полицейских + военных. И тех, кто получает премии за АТО, в котором не был.
Кто виноват? Логично -я.

Я не вижу связи между эвакуацией населения и пуйло возьмёт страну. Вы намекает, что гражданских как щит юзают?

Я даже не намекаю, а говорю, что твои сопли уже достали

У тебя в голове каша из нарративов российской пропаганды
Страну приватизировали, миллион полицейских, гражданских используют как щит

Ты или идиот, или российская консерва - сам выбирай, что тебе ближе
Учитывая, что по легенде, ты в Польше сидишь
Ну так и сиди там, не развози сопли
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Шуфрич став членом комітету НОК.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Rack написав:сопли уже текут рекой.

Це все ті ж самі ніздрі: мамкін стодоларовий ойтішніг та прораб. Вони тут нили з перших днів. Все стабільно.

  pesikot написав:некоторые даже штанги таскают

Від тягання штанги яйця не міцнішають. Особливо якщо їх нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 лис, 2022 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:25

  Rack написав:3 дня не заходил сюда- а вот уже вижу - у пуйла начинает срабатывать его план, уже слабые да сопливые начинают ныть что все пропало...а ведь еще ничего серьезного и не происходило, по сути. Дай Бог и не произойдет, но сопли уже текут рекой.

А на що ці річки впливають?
Ні на що!
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:29

  Hotab написав:
  pesikot написав:некоторые даже штанги таскают

Від тягання штанги яйця не міцнішають. Особливо якщо їх нема.

Да і мізки не тренуються.
Скоріше це біда, немає чим там хизуватись)))
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Да і мізки не тренуються


  Hotab написав:Особливо якщо їх нема.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:39

  Hotab написав:
  somilitark написав:Да і мізки не тренуються


  Hotab написав:Особливо якщо їх нема.

Згоден.
Але у Вас написано так, що можна зрозуміти, що Ви мову ведете про яйця, тобто про характер, а це не завжди дорівнює поняттю мізки.
Ок, не буду придиратись.
Гарного вечора цсім патріотам.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:42

  GALeon написав:Нардеп від забороненої ОПЗЖ Шуфрич став членом комітету НОК.

На фоне войны с рашкой новость о свежеизбранном в комитет НОК Шуфриче выглядит как сатирическая зарисовка.
Чела, который во время осады Киева раскатывал внаглую в окружении охраны и снимал на камеру позиции блокпостов.
Однако...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:53

  Rack написав:3 дня не заходил сюда- а вот уже вижу - у пуйла начинает срабатывать его план, уже слабые да сопливые начинают ныть что все пропало...а ведь еще ничего серьезного и не происходило, по сути. Дай Бог и не произойдет, но сопли уже текут рекой.

Сильний і не шмаркливий, вам в СРСР хочеться, мені ні. З мене достатньо совка.
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