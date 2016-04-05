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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2700270127022703
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:01

  pesikot написав:Размер тупого и сопливого нытья на ветке зашкаливает ...
Вроде все взрослые, некоторые даже штанги таскают, а ноют как дети малые ...

Тьфу, бл ....

аналогичное мнение)
а "таскающие штанги" походу оказываются дохляками
печально бл...

про "биологический мусор" типа мух вообще говорить противно...
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:04

  GALeon написав:Нардеп від забороненої ОПЗЖ Шуфрич став членом комітету НОК.

НОК України затвердив віцепрезидентів й членів комітету. Серед них Андрій Шевченко, Нестор Шуфрич й Григорій Суркіс https://suspilne.media/319168-nok-ukrai ... ij-surkis/

Шевченко сдек і соратник опзжистки Корольової, Суркіс опзж, ну і Робін Гуд навпаки шуфрич від федерації лучників.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вам в СРСР хочеться, мені ні. З мене достатньо совка.

Так що ти зробив, щоб СССР на танках зі сходу до тебе не прийшов? Голосно заявив, що не хочеш в СССР?
"Вас услышали, ваше заявление путен принял к рассмотрению". :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так що ти зробив, щоб СССР на танках зі сходу до тебе не прийшов? Голосно заявив, що не хочеш в СССР?

перемістився поближче до Львова
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:31

  flyman написав:
  Rack написав:3 дня не заходил сюда- а вот уже вижу - у пуйла начинает срабатывать его план, уже слабые да сопливые начинают ныть что все пропало...а ведь еще ничего серьезного и не происходило, по сути. Дай Бог и не произойдет, но сопли уже текут рекой.

Сильний і не шмаркливий, вам в СРСР хочеться, мені ні. З мене достатньо совка.


то хто мав би зробити, щоб совок не прийшов/повернувся? хоч щось. хто? будь-хто, тільки не ви? а ви в цей час хочете відсидітися там де тихо і безпечно? тут всі вірно розуміють ваш світогляд?
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