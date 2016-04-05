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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2700270127022703
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:01

  pesikot написав:Размер тупого и сопливого нытья на ветке зашкаливает ...
Вроде все взрослые, некоторые даже штанги таскают, а ноют как дети малые ...

Тьфу, бл ....

аналогичное мнение)
а "таскающие штанги" походу оказываются дохляками
печально бл...

про "биологический мусор" типа мух вообще говорить противно...
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:04

  GALeon написав:Нардеп від забороненої ОПЗЖ Шуфрич став членом комітету НОК.

НОК України затвердив віцепрезидентів й членів комітету. Серед них Андрій Шевченко, Нестор Шуфрич й Григорій Суркіс https://suspilne.media/319168-nok-ukrai ... ij-surkis/

Шевченко сдек і соратник опзжистки Корольової, Суркіс опзж, ну і Робін Гуд навпаки шуфрич від федерації лучників.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вам в СРСР хочеться, мені ні. З мене достатньо совка.

Так що ти зробив, щоб СССР на танках зі сходу до тебе не прийшов? Голосно заявив, що не хочеш в СССР?
"Вас услышали, ваше заявление путен принял к рассмотрению". :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так що ти зробив, щоб СССР на танках зі сходу до тебе не прийшов? Голосно заявив, що не хочеш в СССР?

перемістився поближче до Львова
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:31

  flyman написав:
  Rack написав:3 дня не заходил сюда- а вот уже вижу - у пуйла начинает срабатывать его план, уже слабые да сопливые начинают ныть что все пропало...а ведь еще ничего серьезного и не происходило, по сути. Дай Бог и не произойдет, но сопли уже текут рекой.

Сильний і не шмаркливий, вам в СРСР хочеться, мені ні. З мене достатньо совка.


то хто мав би зробити, щоб совок не прийшов/повернувся? хоч щось. хто? будь-хто, тільки не ви? а ви в цей час хочете відсидітися там де тихо і безпечно? тут всі вірно розуміють ваш світогляд?
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  beee написав:
  Letusrock написав:
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору

Я это несколько месяцев пишу.
Уже б честно сказали- люди выезжайте все.
Нет, нужно бабки отмыть. Оно взорвалось, лепят, опять взорвано, опять лепят и так по кругу

Вопреки нехватке энергии и опасности для жизни - почему-то наоборот не выпускают
User253
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:50

Цього ушльопка пора банити. Все одно ні форуму, ні країні користі від нього нема. Біомусор , воно у всьому біомусор.

  User253 написав:почему-то наоборот не выпускают

Шукають тобі лопату. Щоб запоріжський напрямок тримав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:40

Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село

За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.

Мешканців прилеглих до Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок і дітей із багатоповерхівок.
https://t.me/sergiinaumovych/4822
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:44

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:що має робити НАТО якщо це російська ракета?

треба доповнити статею 5.1 "один раз не рахується"

Ну так он завтра китайська мафія вб'є американця на коні-айленді, і що має статися - НАТО об'явить війну Китаю?..
Пульнути ракетою - це тероризм. Вони ж типу не вторгаються на територію Польщі, тому наче немає причин відбивати агресію. От як полізуть через кордони тоді точно НАТО доведеться реагувати.
sergey_sryvkin
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