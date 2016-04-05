Rack написав:3 дня не заходил сюда- а вот уже вижу - у пуйла начинает срабатывать его план, уже слабые да сопливые начинают ныть что все пропало...а ведь еще ничего серьезного и не происходило, по сути. Дай Бог и не произойдет, но сопли уже текут рекой.
Сильний і не шмаркливий, вам в СРСР хочеться, мені ні. З мене достатньо совка.
то хто мав би зробити, щоб совок не прийшов/повернувся? хоч щось. хто? будь-хто, тільки не ви? а ви в цей час хочете відсидітися там де тихо і безпечно? тут всі вірно розуміють ваш світогляд?
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село
За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.
andrijk777 написав:що має робити НАТО якщо це російська ракета?
треба доповнити статею 5.1 "один раз не рахується"
Ну так он завтра китайська мафія вб'є американця на коні-айленді, і що має статися - НАТО об'явить війну Китаю?.. Пульнути ракетою - це тероризм. Вони ж типу не вторгаються на територію Польщі, тому наче немає причин відбивати агресію. От як полізуть через кордони тоді точно НАТО доведеться реагувати.