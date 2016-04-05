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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2701270227032704
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 02:08

  vitaliian написав:
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село

За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.

Мешканців прилеглих до Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок і дітей із багатоповерхівок.
https://t.me/sergiinaumovych/4822

Такого б не було аби Україна мала змогу симетричної відповіді. Рашики по Україні сотню калібрів і Україна по рашикам сотню томагавків. Але такий сценарій привів би до швидкого завершення війни, і не ослабив би рашу так як цього хочуть у Вашингтонові.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 02:57

  vitaliian написав:
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село

За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.

Мешканців прилеглих до Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок і дітей із багатоповерхівок.
https://t.me/sergiinaumovych/4822


Усілякий чиновницкій люд звично хоче зняти з себе відповідальність.
Цікаво, як ті мери це собі уявляють-переселити кілька мільйонів туди, де живе кілька сот тисяч?
По селах типу світло і тепло саме по собі буде апріорі. А найцікавіше: як організувати там життя для тих мільйонів-доставку продуктів і води, каналізацію, вивіз відходів, траспорт, медицину, навчання для дітей... Чи на їх думку населення має впасти в сплячку на зиму як ведмеді?! :twisted:
Що при цьому буде відбуватися в містах, навіть уявляти не хочу.
drevlyanin
 
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