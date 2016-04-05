Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село
За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.
Такого б не було аби Україна мала змогу симетричної відповіді. Рашики по Україні сотню калібрів і Україна по рашикам сотню томагавків. Але такий сценарій привів би до швидкого завершення війни, і не ослабив би рашу так як цього хочуть у Вашингтонові.
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село
За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.
Усілякий чиновницкій люд звично хоче зняти з себе відповідальність. Цікаво, як ті мери це собі уявляють-переселити кілька мільйонів туди, де живе кілька сот тисяч? По селах типу світло і тепло саме по собі буде апріорі. А найцікавіше: як організувати там життя для тих мільйонів-доставку продуктів і води, каналізацію, вивіз відходів, траспорт, медицину, навчання для дітей... Чи на їх думку населення має впасти в сплячку на зиму як ведмеді?! Що при цьому буде відбуватися в містах, навіть уявляти не хочу.
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село
За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.