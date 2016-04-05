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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:43
Pesikot- да пошёл ты нахуй, учитель ебаный
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beee
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:44
Пидоры ебаные. Страну просрали, сидит уебок вякает
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:49
flyman написав:
за 8 місяців трансформатор можна було закопати/забетонувати і ще пару мати в резерві
Для этого нужно мозги не пропивать
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:59
Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.
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edvardd
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