В 19 веке вообще без э.э. жили.
В 19 веке не было городов-миллионников и 90% населения жили в сёлах и занимались с/х.
И не было ещё даже пулемётов.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:55
В 19 веке не было городов-миллионников и 90% населения жили в сёлах и занимались с/х.
И не было ещё даже пулемётов.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 02:08
Такого б не було аби Україна мала змогу симетричної відповіді. Рашики по Україні сотню калібрів і Україна по рашикам сотню томагавків. Але такий сценарій привів би до швидкого завершення війни, і не ослабив би рашу так як цього хочуть у Вашингтонові.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 02:57
Усілякий чиновницкій люд звично хоче зняти з себе відповідальність.
Цікаво, як ті мери це собі уявляють-переселити кілька мільйонів туди, де живе кілька сот тисяч?
По селах типу світло і тепло саме по собі буде апріорі. А найцікавіше: як організувати там життя для тих мільйонів-доставку продуктів і води, каналізацію, вивіз відходів, траспорт, медицину, навчання для дітей... Чи на їх думку населення має впасти в сплячку на зиму як ведмеді?!
Що при цьому буде відбуватися в містах, навіть уявляти не хочу.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 05:58
Додано: П'ят 18 лис, 2022 06:52
Укренерго написало, что не заявляло про отсутствие электрики днями, это вброс...
Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:59
Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
или не иметь дело с разного рода инвесторами.
"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін."
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я зрозумів вашу логіку і частково згоден. Але тоді підкажіть який ліміт ракет допускає відсутність відповіді? Наприклад 19 разів пульнути по Польші можна, а 20 раз уже ні, чи як?
Мене бісить нікчемна реакція НАТО на будь які витівки пуйла.
Це як йдеш з друзями, тут підбігає хуліган і чіплятися до вашої подруги. А ви замість того щоб миттєво пресікти його (словами чи діями) починаєте собі під ніс мямлити щось про консультації, комісії розслідування
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:46
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