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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27012702270327042705>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:55

В 19 веке вообще без э.э. жили.

В 19 веке не было городов-миллионников и 90% населения жили в сёлах и занимались с/х.
И не было ещё даже пулемётов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 02:08

  vitaliian написав:
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село

За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.

Мешканців прилеглих до Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок і дітей із багатоповерхівок.
https://t.me/sergiinaumovych/4822

Такого б не було аби Україна мала змогу симетричної відповіді. Рашики по Україні сотню калібрів і Україна по рашикам сотню томагавків. Але такий сценарій привів би до швидкого завершення війни, і не ослабив би рашу так як цього хочуть у Вашингтонові.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 02:57

  vitaliian написав:
Мер Франківська закликав мешканців багатоповерхівок на зиму перебратися в село

За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.

Мешканців прилеглих до Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок і дітей із багатоповерхівок.
https://t.me/sergiinaumovych/4822


Усілякий чиновницкій люд звично хоче зняти з себе відповідальність.
Цікаво, як ті мери це собі уявляють-переселити кілька мільйонів туди, де живе кілька сот тисяч?
По селах типу світло і тепло саме по собі буде апріорі. А найцікавіше: як організувати там життя для тих мільйонів-доставку продуктів і води, каналізацію, вивіз відходів, траспорт, медицину, навчання для дітей... Чи на їх думку населення має впасти в сплячку на зиму як ведмеді?! :twisted:
Що при цьому буде відбуватися в містах, навіть уявляти не хочу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 05:58

  vitaliian написав:Зображення
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за 8 місяців трансформатор можна було закопати/забетонувати і ще пару мати в резерві
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 06:52

  Goodman написав:
  Letusrock написав:Але звідки візьмуть нові робочі місця при умові що "Електроенергії може не бути днями"...

Менше слухати цих приватизаторів. Колись за копійки скупили обленерго і дуркували.
не можуть впоратися - на вихід.

Укренерго написало, что не заявляло про отсутствие электрики днями, это вброс...
https://ua.korrespondent.net/ukraine/45 ... a-oblastei

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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:59

Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Для этого нужно мозги не пропивать

или не иметь дело с разного рода инвесторами.
"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін."
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Ну так он завтра китайська мафія вб'є американця на коні-айленді, і що має статися - НАТО об'явить війну Китаю?..
Пульнути ракетою - це тероризм. Вони ж типу не вторгаються на територію Польщі, тому наче немає причин відбивати агресію. От як полізуть через кордони тоді точно НАТО доведеться реагувати.


Я зрозумів вашу логіку і частково згоден. Але тоді підкажіть який ліміт ракет допускає відсутність відповіді? Наприклад 19 разів пульнути по Польші можна, а 20 раз уже ні, чи як?
Мене бісить нікчемна реакція НАТО на будь які витівки пуйла.
Це як йдеш з друзями, тут підбігає хуліган і чіплятися до вашої подруги. А ви замість того щоб миттєво пресікти його (словами чи діями) починаєте собі під ніс мямлити щось про консультації, комісії розслідування
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:43

Весело тут у вас 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:46

  Ukrainian написав: Такого б не було аби Україна мала змогу симетричної відповіді. Рашики по Україні сотню калібрів і Україна по рашикам сотню томагавків. Але такий сценарій привів би до швидкого завершення війни, і не ослабив би рашу так як цього хочуть у Вашингтонові.

"Сумно б*ь"
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