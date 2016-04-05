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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:49
flyman написав:
за 8 місяців трансформатор можна було
А також ТЕЦ, ГЕС, газонапорні , нафтобази, оборонні заводи - все під саркофаг, як АЕС. Ні, товщий. Такий саркофаг ракета проб'є.
А можна просто випустити Флумана в Польщу, і ми б не читали ці дурниці.
Там уже у прораба також трапецевидний мускул надавив на мозок, посипав матами.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:51
у сусідній з Росією Латвії на інцидент на польсько-українському кордоні дивляться критичніше. Оглядач видання Neatkariga Rita Avize називає реакцію лідерів країн НАТО надто нерішучою, а їхні заяви про те, що вибухи на території Альянсу були трагічною випадковістю, лише відмовками. "Достатньо було би дати Москві зрозуміти, що "у потрібний момент" наша рука не здригнеться. Жителів сусідніх з Росією країн дуже непокоїть невпевненість у тому, що у критичний момент знову не почнеться вся ця "координація думок", "збір доказів" і намагання "сприяти деескалації".
Треба зрозуміти, що дії визначаються не якимись договорами, статтями чи ще якимись документами, а рішучістю дійових осіб та їхньою впевненістю у правильності своїх дій", - нагадує латвійський оглядач.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:53
Прямо протилежна позиція озвучена на шпальтах провладної угорської газети Magyar Nemzet. "Ця ситуація мала би стати застереженням для тих, хто виступає за поставки зброї Україні і санкції проти Росії. Все це лише сприяє затягуванню війни. Не треба більше санкцій, які лише погіршують і без того нерайдужні економічні перспективи Європи. Натомість потрібне припинення вогню, а ще краще - мирні переговори. Такі переговори ніколи не бувають безболісними. Сторонам доводиться відмовлятись від багато чого: від територій, престижу, амбіцій", - зазначає угорський оглядач.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:06
edvardd написав:
Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.
Уже навіть на цей час доби 4 год перевершені.
Хоча літом треба було в інд. порядку готуватись по можливості до форс мажорів. Це якось так як зі снігом для комунальників - абсолютна несподіванка.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:07
Ой+ написав:
Уже навіть на цей час доби 4 год перевершені
Мова про безперервні 4 години. Після яких начебто 6 годин світло має бути.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:11
Letusrock написав:
Прямо протилежна позиція озвучена на шпальтах провладної угорської газети Magyar Nemzet.
Мадяри вже просрали 2.5 лярда євро від ЄС з ковідного фонду. Зараз мова йде про ще 7.5 мільярдів економічної допомоги. Натомість розвивають економічні відносини з Іраном.
Боюсь, що скоро стане проблемою відсутність мехінізмів виключення з ЄС і НАТО. І далеко не через напад Росії на Литву, як дехто тут пише...
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:17
Hotab написав: Ой+ написав:
Уже навіть на цей час доби 4 год перевершені
Мова про безперервні 4 години. Після яких начебто 6 годин світло має бути.
Подивимось сьогодні, як буде, але вчора-позавчора ішли відключення понад 10 год підряд. Ділова активність звичайно в підлогу. Навіть АТБ, що збирався працювати на генераторах, наглухо закритий. Завтра ще і морози -7, сніг.
Підло вороги воюють, але очікувано.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:22
Ой+ написав:
працювати на генераторах
Генератор звичайно гарна штука, але він зараз коштує якісь фантастичні гроші (особливо ті що по 15 і більше КВт), та й недешевий бензин/ДП жруть шалено. Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:38
abvertaras написав:
Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла.
Ну от конкретно АТБ якби обороти мав, та ще і без електрики може псуватися купа продуктів, а це ще більші втрати. Теж треба було їм вчасно інвестуватися у всякі батареї і т.д.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:42
vitaliian написав:
В 19 веке вообще без э.э. жили. И работы всем хватало. В лес по дрова, к колодцу за водой, стирали руками, гладили угольным утюгом, шили на ручной шв.машинке, парикмахеры стригли клиентов...ножницами!
если позволите, дам некоторые соображения на уровне общей эрудиции:
если нынешнее городское население Украины выедет в село и откажется от газа с электричеством - мы изведём на дрова все оставшиеся леса уже к середине этой зимы. Это если говорить о севере и западе страны. Юг к тому времени полностью вымрет от холода, поскольку сколько-нибудь значимых лесов там нет уже сейчас.
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