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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2702270327042705
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:47

  Goodman написав:
  beee написав:Для этого нужно мозги не пропивать

или не иметь дело с разного рода инвесторами.
"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін."

И какая здесь связь? Энергокомпании, принадлежащие другим инвесторам, лучше подготовились к обстрелам?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:59

  Ой+ написав:
  abvertaras написав:Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла.

Ну от конкретно АТБ якби обороти мав, та ще і без електрики може псуватися купа продуктів, а це ще більші втрати. Теж треба було їм вчасно інвестуватися у всякі батареї і т.д.

инвестициии требуются, безусловно, и бензин расходуется, но вряд ли это ужас-ужас какие расходы.
Во-первых, пока вы потребляете бензин - вы не потребляете электричество из сети.
Во-вторых, наверняка часть потребителей можно и вообще не запитывать от генератора, или запитывать крайне эпизодически. Грубо говоря, склад-морозильник, в котором тонны продукции и стены полуметровой толщины, за несколько часов не прогреется, благо, сейчас зима. Освещение в этих супермаркетах такое, что половину ламп можно смело выключить. И т.д., наверняка специалисты назовут ещё резервы экономии. Откровенно говоря, в "мирное время" эти ТЦ потребляют электричества гораздо больше, чем надо для работы просто магазина без излишеств.
juristkostya
 
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