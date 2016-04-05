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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27032704270527062707 ... 2709>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:47

  Goodman написав:
  beee написав:Для этого нужно мозги не пропивать

или не иметь дело с разного рода инвесторами.
"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін."

И какая здесь связь? Энергокомпании, принадлежащие другим инвесторам, лучше подготовились к обстрелам?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:59

  Ой+ написав:
  abvertaras написав:Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла.

Ну от конкретно АТБ якби обороти мав, та ще і без електрики може псуватися купа продуктів, а це ще більші втрати. Теж треба було їм вчасно інвестуватися у всякі батареї і т.д.

инвестициии требуются, безусловно, и бензин расходуется, но вряд ли это ужас-ужас какие расходы.
Во-первых, пока вы потребляете бензин - вы не потребляете электричество из сети.
Во-вторых, наверняка часть потребителей можно и вообще не запитывать от генератора, или запитывать крайне эпизодически. Грубо говоря, склад-морозильник, в котором тонны продукции и стены полуметровой толщины, за несколько часов не прогреется, благо, сейчас зима. Освещение в этих супермаркетах такое, что половину ламп можно смело выключить. И т.д., наверняка специалисты назовут ещё резервы экономии. Откровенно говоря, в "мирное время" эти ТЦ потребляют электричества гораздо больше, чем надо для работы просто магазина без излишеств.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:14

  edvardd написав:
Зображення
как корабль назовёте... Люди читают розетка и первое что приходит на ум зарядить телефон или мясорубку.

ЗЫ на https://imgbb.com/ теперь можно уменьшить картинку, после того как появится первое превью, нажать на него, указать ширину 550 и нажать отправить. дальше как обычно

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:мы изведём на дрова все оставшиеся леса уже к середине этой зимы. Это если говорить о севере и западе страны.


не кажучи про те що сирі дрова з осіннього лісу просто не будуть толком горіти, лиш обуглюватися, їх ККД буде мінімальним
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:26

  juristkostya написав:но вряд ли это ужас-ужас какие расходы
у меня арендуют коммерцию, купили пропановый баллон для обогрева и поставили генератор. Топливо на то и другое обходится им в 500 грн в день. Много это или мало зависит от того, сколько денег генерирует бизнес. У них примерно 1000 в день (сфера услуг). Сами понимаете у кого меньше, на аренду + обогрев может и не хватить.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:у меня арендуют коммерцию, купили пропановый баллон для обогрева и поставили генератор. Топливо на то и другое обходится им в 500 грн в день. Много это или мало зависит от того,

..... во сколько им обходится в день электричество и газ из централизованных сетей.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:пропановый баллон для обогрева

І балони з киснем? Чи де вони палять цей газ.

  vitaliian написав:500 грн в день

Бензину це 10л.
На 8 годин робочого дня це на мінімальній потужності невеликого генератора.
На газ (опалення) там не залишається.

Хоча, якщо я тут прочитав про опалення з балона, то можливо і вихлоп (тепло ж, все-таки) з генератора теж в приміщення. Для економії. Я думаю Флуман би розповів про способи економії. Його цоколь можуть гріти каналізаційні труби під стелею..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лис, 2022 11:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю і не розумію. Ви що пропагандуєте капітуляцію?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:37

  ihorsic написав:Читаю і не розумію. Ви що пропагандуєте капітуляцію?

Не знаю до кого питання, але якщо під моїм постом. Я пропоную розглядати реалістичні ідеї. Вважаю, що поки газова система працює,ми все переживемо. Але якщо там не буде тиску, то..
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:38

https://t.me/yigal_levin/35704
Понравились коменты
Рама и рессоры с дырками это конечно нечто. Либо такой силы разлёт шариков либо такого качества рама и рессоры.

В ютюбі дивилия кілька роликів на цю тему. Вражаюче.
Радіус і сила.
А орк отак прошитий, як КамАЗ, ще метрів 10 буде йти і не знати, що мертвий.
Стече кров’ю і впаде.
:D :D :D
vitaliian
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