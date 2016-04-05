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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 270427052706270727082709>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ЗЫ на https://imgbb.com/ теперь можно уменьшить картинку, после того как появится первое превью, нажать на него, указать ширину 550 и нажать отправить. дальше как обычно

А еще проще выбрать "синее"
Зображення

или если

Зображення

то

Зображення

тогда будет открываться в полном размере в новой вкладке, а в посте картинка будет занимать минимум места.
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 18 лис, 2022 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:39

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:у меня арендуют коммерцию, купили пропановый баллон для обогрева и поставили генератор. Топливо на то и другое обходится им в 500 грн в день. Много это или мало зависит от того,

..... во сколько им обходится в день электричество и газ из централизованных сетей.

Газа там вообще нет. Э.э. зимой ~1000 в месяц в т.ч. отопление
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лис, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хоча, якщо я тут прочитав про опалення з балона, то можливо і вихлоп (тепло ж, все-таки) з генератора теж в приміщення. Для економії.
если по уму, то не только можно, но и нужно. Благо, тема не новая, на автомобилях с воздушным охлаждением ещё лет 50 назад встречались отопители салона от выхлопных газов.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:44

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Хоча, якщо я тут прочитав про опалення з балона, то можливо і вихлоп (тепло ж, все-таки) з генератора теж в приміщення. Для економії.
если по уму, то не только можно, но и нужно. Благо, тема не новая, на автомобилях с воздушным охлаждением ещё лет 50 назад встречались отопители салона от выхлопных газов.

патентуйте и продавайте идею топовым автогигантам.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:патентуйте и продавайте идею топовым автогигантам
в фашистській Німеччині газенваген давно запатентовано.
А якщо серйозно, то в моєму hybrid вихлопні гази додатково гріють воду для контура обігріву салона.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:47

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:Хоча, якщо я тут прочитав про опалення з балона, то можливо і вихлоп (тепло ж, все-таки) з генератора теж в приміщення. Для економії.
если по уму, то не только можно, но и нужно. Благо, тема не новая, на автомобилях с воздушным охлаждением ещё лет 50 назад встречались отопители салона от выхлопных газов.

патентуйте и продавайте идею топовым автогигантам.

Судя по всему, вы неправильно используете термин "патентование".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ihorsic написав:Читаю і не розумію. Ви що пропагандуєте капітуляцію?


лише йде реалістичне обговорення які можуть бути варіанти розвитку подій, наприклад: світла нема, газу нема, партнери висловлюють стурбованість і обіцяють Патріоти через півроку.
Цікаво що тоді з економікою, інфраструктурою, населенням і т.д... Напевно в сучасній історії з таким ніхто нестикався після WW2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Бензину це 10л.
На 8 годин робочого дня це на мінімальній потужності невеликого генератора.
На газ (опалення) там не залишається.

Газ дешевший ніж бензин.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Газ дешевший ніж бензин

Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)?
Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.
А от якщо на бензині все-таки, то 500 грн - це лише на генератор. І це по мінімуму. Без електричних плит та бойлерів. Якщо вони є там.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лис, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:57

  pesikot написав:Размер тупого и сопливого нытья на ветке зашкаливает ...
Вроде все взрослые, некоторые даже штанги таскают, а ноют как дети малые ...

Тьфу, бл ....



критичного для населения пока ничего не было-да 26 часов без электри не приятно, но не более (тут про Мариуполь постоянно вспоминаешь)

прочитав вчера про недельные отключения стал искать варианты
у меня за 4 года -это было самое длительное отключение (раньше максимально 10 часов)
и я легкомысленно отнесся -растратил забас аварийных батарей по пусту (кино смотрел, холодильник-хотя он спокойно сутки выдерживает (не июль ведь)

все будет нормально, сказали что по 4-5 часов будут давать эл.энергию
пс в комнатах +19с (+18) жить можно без обогрева :mrgreen:
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