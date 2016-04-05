ihorsic написав:Читаю і не розумію. Ви що пропагандуєте капітуляцію?
лише йде реалістичне обговорення які можуть бути варіанти розвитку подій, наприклад: світла нема, газу нема, партнери висловлюють стурбованість і обіцяють Патріоти через півроку. Цікаво що тоді з економікою, інфраструктурою, населенням і т.д... Напевно в сучасній історії з таким ніхто нестикався після WW2
Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)? Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив. А от якщо на бензині все-таки, то 500 грн - це лише на генератор. І це по мінімуму. Без електричних плит та бойлерів. Якщо вони є там.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лис, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Размер тупого и сопливого нытья на ветке зашкаливает ... Вроде все взрослые, некоторые даже штанги таскают, а ноют как дети малые ...
Тьфу, бл ....
критичного для населения пока ничего не было-да 26 часов без электри не приятно, но не более (тут про Мариуполь постоянно вспоминаешь)
прочитав вчера про недельные отключения стал искать варианты у меня за 4 года -это было самое длительное отключение (раньше максимально 10 часов) и я легкомысленно отнесся -растратил забас аварийных батарей по пусту (кино смотрел, холодильник-хотя он спокойно сутки выдерживает (не июль ведь)
все будет нормально, сказали что по 4-5 часов будут давать эл.энергию пс в комнатах +19с (+18) жить можно без обогрева