Hotab написав:Бензину це 10л. На 8 годин робочого дня це на мінімальній потужності невеликого генератора. На газ (опалення) там не залишається.
Газ дешевший ніж бензин.
Э.э. не отключают на целый день, кроме того гелевые батареи 100Ач питают диодное освещение и вентиляцию, ноутбук Лениво 110s-11iby на собственной батарее работает 10-11 часов. Генератор включается по минимуму, когда заряда перечисленных батарей не хватает.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Короче все эти приколы от Розетки с мясорубками и «каклетками» всего лишь дещёвый метод с НЛП по спихиванию китайского барахла со складов Розетки перед НГ вместо «чёрных пятниц» с переписанными в «синий четверг» вверх ценниками?
барабашов написав:vitaliian Короче все эти приколы от Розетки с мясорубками и «каклетками» всего лишь дещёвый метод с НЛП по спихиванию китайского барахла со складов Розетки перед НГ вместо «чёрных пятниц» с переписанными в «синий четверг» вверх ценниками?
Недавно кое что покупал олх доставкой, выбрал Мист экспресс. Дают номер посылки и адрес, хожу там вокруг никакого Мист экспресса и близко нет, зато светится вывесками розетка, звоню на гл оказывается таки да, точка выдачи Мист экспресс в розетке). До этого получал краску через Мист экспресс в ...аптеке. краска в аптеке. Карл. Может кому будет полезно.
Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)? Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.
Насправді давно існують моделі, як фірмові так і китайські або можна поставити спец ГБО на існуючий бензиновий. В мене племінник так зробив. Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ. Коротше, було б бажання ну і гроші звісно.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 18 лис, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.