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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27052706270727082709>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:58

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Бензину це 10л.
На 8 годин робочого дня це на мінімальній потужності невеликого генератора.
На газ (опалення) там не залишається.

Газ дешевший ніж бензин.

Э.э. не отключают на целый день, кроме того гелевые батареи 100Ач питают диодное освещение и вентиляцию, ноутбук Лениво 110s-11iby на собственной батарее работает 10-11 часов. Генератор включается по минимуму, когда заряда перечисленных батарей не хватает.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:59

  pesikot написав:
  GALeon написав:Руснявые пропагандоны пишут, что в декабре-январе в РФ хотят объявить всеобщую мобилизацию

Чмобики уже закончились ?



чмобики люди 35+ (у многих печень подорвана нарзаном)

будут призывать студентом 18-23 ...
им не жалко
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:01

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Уже навіть на цей час доби 4 год перевершені

Мова про безперервні 4 години. Після яких начебто 6 годин світло має бути.


безперервно 26 годи
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:01

vitaliian
Короче все эти приколы от Розетки с мясорубками и «каклетками» всего лишь дещёвый метод с НЛП по спихиванию китайского барахла со складов Розетки перед НГ вместо «чёрных пятниц» с переписанными в «синий четверг» вверх ценниками?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)?
Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.
даже "приусы" газированные народ наш колхозит, а уж бензогенератор на пропан перевести - вообще копеечный вопрос :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:01

  Hotab написав:Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)?
Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.

Воно є промислового виготовлення газ-бензин.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А хтось ще пам"ятає , як прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв ? І війни у них не було ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:07

  барабашов написав:vitaliian
Короче все эти приколы от Розетки с мясорубками и «каклетками» всего лишь дещёвый метод с НЛП по спихиванию китайского барахла со складов Розетки перед НГ вместо «чёрных пятниц» с переписанными в «синий четверг» вверх ценниками?

Недавно кое что покупал олх доставкой, выбрал Мист экспресс. Дают номер посылки и адрес, хожу там вокруг никакого Мист экспресса и близко нет, зато светится вывесками розетка, звоню на гл оказывается таки да, точка выдачи Мист экспресс в розетке). До этого получал краску через Мист экспресс в ...аптеке. краска в аптеке. Карл. Может кому будет полезно.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:11

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Газ дешевший ніж бензин

Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)?
Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.


Насправді давно існують моделі, як фірмові так і китайські або можна поставити спец ГБО на існуючий бензиновий. В мене племінник так зробив.
Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ. Коротше, було б бажання ну і гроші звісно.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 18 лис, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:11

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)?
Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.
даже "приусы" газированные народ наш колхозит, а уж бензогенератор на пропан перевести - вообще копеечный вопрос :-)

Шо там приусы. На скутеры пропан ставят
https://youtu.be/wEMyjvcJLgo
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