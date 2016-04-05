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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2706270727082709>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:даже "приусы" газированные народ наш колхозит

Це відкатана схема. У мене не пріус, але теж пропонували газ поставити. Замість 5.5 літрів бензину (всюди, місто і траса) буде 6.5 газу. В місті це просто круть)).

  drevlyanin написав:Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ

Є зразок (посилання) , щоб глянути? Як реалізовано вихлоп? Куди?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:23

  abvertaras написав:Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла.


ХЗ який ви брали генератор до уваги.
У мене під офісом стоїть генератор на 38кВт їсть 9 літрів дизелю в годину.
81 літр за робочий день це так багато зважаючи на те що десь з 90 людей працює а не горобчикам дулі тикають в офісі?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:29

  Hotab написав:
  drevlyanin написав:Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ

Є зразок (посилання) , щоб глянути? Як реалізовано вихлоп? Куди?

Гуглити газовий обігрівач каталітичний. Але доступ свiжого повiтря всеодно потрiбен.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:31

  Puente написав:А хтось ще пам"ятає , як прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв ? І війни у них не було ...

Не слышал.
Напомните, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:ХЗ який ви брали генератор до уваги.
У мене під офісом стоїть генератор на 38кВт їсть 9 літрів дизелю в годину.
81 літр за робочий день це так багато зважаючи на те що десь з 90 людей працює а не горобчикам дулі тикають в офісі?

Ви самі ж і відповіли. А от готель невеличкий, в якому могло-б поселитися 4-5 з 20 номерів не відкриєш. Перечікують до сезону. Бізнеси різні. Для когось це не проблема. Для інших ні. Проте, відповім одразу тим, хто тут про капітуляцію розказує. Ніхто з знайомих (в тому числі ті кому важко без світла) навіть й гадки не мають про якісь там капітуляції. Так, фігово. Це також збиток через війну (Богу дякувати офіс не рознесло ракетою). Але ми все переживемо. Лиш обговорюємо, кому-що наболіло.
abvertaras
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не слышал.
Напомните, пожалуйста.

https://babel.ua/texts/60621-31-rik-tom ... -arhivnih-
abvertaras
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:43

  abvertaras написав:
  mephala написав:ХЗ який ви брали генератор до уваги.
У мене під офісом стоїть генератор на 38кВт їсть 9 літрів дизелю в годину.
81 літр за робочий день це так багато зважаючи на те що десь з 90 людей працює а не горобчикам дулі тикають в офісі?

Ви самі ж і відповіли. А от готель невеличкий, в якому могло-б поселитися 4-5 з 20 номерів не відкриєш. Перечікують до сезону. Бізнеси різні. Для когось це не проблема. Для інших ні. Проте, відповім одразу тим, хто тут про капітуляцію розказує. Ніхто з знайомих (в тому числі ті кому важко без світла) навіть й гадки не мають про якісь там капітуляції. Так, фігово. Це також збиток через війну (Богу дякувати офіс не рознесло ракетою). Але ми все переживемо. Лиш обговорюємо, кому-що наболіло.


чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:вкладати кошти від півмільйона в генератор

От отож :))

Правда, кажуть, що на сезон варіанти обдумують. Шкребе, але будуть копилку розбивати, якщо нічого не покращиться. Головне, щоб потім його за мільйон купувати не довелось.
abvertaras
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:49

  Water написав:
  Hotab написав:Тобто генератор теж на пропані (суміш пропанбутанова , або СПБ)?
Така ідея має право на життя, але я такого ще не бачив.

Воно є промислового виготовлення газ-бензин.

Абстрактно є, хотів купити не знайшов, вигребли (
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:49

  abvertaras написав:
  ЛАД написав:Не слышал.
Напомните, пожалуйста.

https://babel.ua/texts/60621-31-rik-tom ... -arhivnih-

Спасибо, но это я знаю и помню.
Меня интересовало "як прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв". Этого не слышал.
ЛАД
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  #<1 ... 2706270727082709>
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