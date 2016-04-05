Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:50
abvertaras написав: mephala написав:
вкладати кошти від півмільйона в генератор
От отож
)
Правда, кажуть, що на сезон варіанти обдумують. Шкребе, але будуть копилку розбивати, якщо нічого не покращиться. Головне, щоб потім його за мільйон купувати не довелось.
ось на подумати )
Дизельные электростанции Perkins
mephala
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:54
ЛАД Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
abvertaras
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:56
mephala написав:
чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати
и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.
vitaliian
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02
Hotab написав: juristkostya написав:
даже "приусы" газированные народ наш колхозит
Це відкатана схема. У мене не пріус, але теж пропонували газ поставити. Замість 5.5 літрів бензину (всюди, місто і траса) буде 6.5 газу. В місті це просто круть)).
drevlyanin написав:
Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ
Є зразок (посилання) , щоб глянути
? Як реалізовано вихлоп? Куди?
Від найпростіших, типу такого:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gazoviy ... PQFcB.html
до більш продвинутих, з каталітичною панельлю:
https://es.wallapop.com/item/estufa-gas ... -834943378
Але для всіх звичайно потребується регулярне провітрювання приміщення. В дорожчих моделях стоять
датчики безпеки-від перекидання, надлишку СО2, згасання полум'я.
п.с. Вихлоп в кімнату для такого. З вихлопом назовні є газові конвектори але там потрібно робити дірку у зовнішній стіні десь 10 см діаметром.
https://www.olx.ua/d/list/q-
газовий-конвектор/
Востаннє редагувалось
drevlyanin
в П'ят 18 лис, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02
edvardd написав:
Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.
гагага,
flyman
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:03
Hotab написав: flyman написав:
за 8 місяців трансформатор можна було
А також ТЕЦ, ГЕС, газонапорні , нафтобази, оборонні заводи - все під саркофаг, як АЕС. Ні, товщий. Такий саркофаг ракета проб'є.
А можна просто випустити Флумана в Польщу, і ми б не читали ці дурниці.
Там уже у прораба також трапецевидний мускул надавив на мозок, посипав матами.
ти роботу роби за гроші платників податків (яких ти тут канцелиш), а не флуди на форумі, тобі що за кількість постів платять?
flyman
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