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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2706270727082709
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:50

  abvertaras написав:
  mephala написав:вкладати кошти від півмільйона в генератор

От отож :))

Правда, кажуть, що на сезон варіанти обдумують. Шкребе, але будуть копилку розбивати, якщо нічого не покращиться. Головне, щоб потім його за мільйон купувати не довелось.


ось на подумати )

Дизельные электростанции Perkins
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:54

ЛАД
Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
abvertaras
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:56

  mephala написав:чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати
и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02

  Hotab написав:
  juristkostya написав:даже "приусы" газированные народ наш колхозит

Це відкатана схема. У мене не пріус, але теж пропонували газ поставити. Замість 5.5 літрів бензину (всюди, місто і траса) буде 6.5 газу. В місті це просто круть)).

  drevlyanin написав:Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ

Є зразок (посилання) , щоб глянути? Як реалізовано вихлоп? Куди?


Від найпростіших, типу такого:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gazoviy ... PQFcB.html
до більш продвинутих, з каталітичною панельлю:
https://es.wallapop.com/item/estufa-gas ... -834943378
Але для всіх звичайно потребується регулярне провітрювання приміщення. В дорожчих моделях стоять
датчики безпеки-від перекидання, надлишку СО2, згасання полум'я.
п.с. Вихлоп в кімнату для такого. З вихлопом назовні є газові конвектори але там потрібно робити дірку у зовнішній стіні десь 10 см діаметром.
https://www.olx.ua/d/list/q-газовий-конвектор/
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 18 лис, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02

  edvardd написав:Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.

гагага,
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:03

  Hotab написав:
  flyman написав:за 8 місяців трансформатор можна було

А також ТЕЦ, ГЕС, газонапорні , нафтобази, оборонні заводи - все під саркофаг, як АЕС. Ні, товщий. Такий саркофаг ракета проб'є.
А можна просто випустити Флумана в Польщу, і ми б не читали ці дурниці.
Там уже у прораба також трапецевидний мускул надавив на мозок, посипав матами.

ти роботу роби за гроші платників податків (яких ти тут канцелиш), а не флуди на форумі, тобі що за кількість постів платять?
flyman
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  #<1 ... 2706270727082709
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