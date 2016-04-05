Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:11

mephala написав: abvertaras написав: Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла. Тільки високоокупний бізнес зможе собі позволити на них працювати. Інакше - вигідніше просто закритись на час без світла.



ХЗ який ви брали генератор до уваги.

У мене під офісом стоїть генератор на 38кВт їсть 9 літрів дизелю в годину.

81 літр за робочий день це так багато зважаючи на те що десь з 90 людей працює а не горобчикам дулі тикають в офісі? ХЗ який ви брали генератор до уваги.У мене під офісом стоїть генератор на 38кВт їсть 9 літрів дизелю в годину.81 літр за робочий день це так багато зважаючи на те що десь з 90 людей працює а не горобчикам дулі тикають в офісі?

При расчёте мощности отопления принимают 100 вт тепловой энергии на кв. метр или 41 вт на кубометр (т.е. 100 вт получается при высоте потолка 2,5 м. В офисных помещениях обычно высота больше.)Но даже при 100 вт на кв. метр 38 квт достаточно для 380 кв. м (пренебрегаю потерями при преобразовании эл-энергии в тепловую). На 90 человек это получается 4 кв.м на человека. Такое возможно разве что в колл-центрах или, возможно, для IT (и то проблематично).Не знаю, в каких ещё бизнесах возможна такая плотность работников. Швейка?