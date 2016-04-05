abvertaras написав:ЛАД Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.
abvertaras написав:ЛАД Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.
Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить, даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.
Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
Hotab написав:У мене кондіціонер-інвертор 9-ка (їв до 1,44 кВт, а видавав до 4 кВт тепла) успішно грів квартиру 90 метрів, поки там не було дверей. Всю. До морозів точно. Тобто до 0 град. І пікове споживання будо лише перші пару годин. Потім падало до 0.7..0.8квт/год
всё так, кондей в 3 раза дешевле газового котла (при -10с и ниже... дешевле где-то в 2 раза)
но если нет ел.энергии-то газовым котлом можно отапливаться (хоть и дорого), питание на котел с 100ам батареи хватит на пару дней
ЛАД написав:На 90 человек это получается 4 кв.м на человека. Такое возможно разве что в колл-центрах или, возможно, для IT (и то проблематично). Не знаю, в каких ещё бизнесах возможна такая плотность работников. Швейка?
при такой плотности народу потребность в отоплении можно смело делить на два - надышат
Це радянська норма не утеплених будинків і в серйозні пікові морози.
Какая сейчас? Да и у нас достаточно много домов советской постройки.
Пример расчета тепловой мощности тепловентилятора V – Ширина 4 м, Длина 6 м, Высота 3 м. Объем обогреваемого помещения 72 м3 T– Температура воздуха снаружи -5C Требуемая температура внутри помещения +23°C. Разница между температурами внутри и снаружи +28°C K – Этот коэффициент зависит от типа конструкции и изоляции помещения, в нашем случае это обычная квартира с К = 1,5 Итак, требуемая тепловая мощность: 72х28х1,5=3024 ккал/ч (VxTxK = ккал/ч) 3024/860=3,52 кВт/ч (ккал/ч / 860 = кВт/ч)
prodigy написав: Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить, даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.
Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
А как оставить 3 славянских народа, если их всего 2 было. В этом-то и проблема.
prodigy написав:.......... Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить, даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.
Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
Вы переводите на политику. Вопрос был в том "як прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв". Я такого не помню. Зато хорошо помню, когда к меня в квартире было +12. Без всякой блокады.