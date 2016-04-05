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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27062707270827092710>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02

  Hotab написав:
  juristkostya написав:даже "приусы" газированные народ наш колхозит

Це відкатана схема. У мене не пріус, але теж пропонували газ поставити. Замість 5.5 літрів бензину (всюди, місто і траса) буде 6.5 газу. В місті це просто круть)).

  drevlyanin написав:Також на баллонному газі купа моделей обігрівачів-можна глянути на ОЛХ

Є зразок (посилання) , щоб глянути? Як реалізовано вихлоп? Куди?


Від найпростіших, типу такого:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gazoviy ... PQFcB.html
до більш продвинутих, з каталітичною панельлю:
https://es.wallapop.com/item/estufa-gas ... -834943378
Але для всіх звичайно потребується регулярне провітрювання приміщення. В дорожчих моделях стоять
датчики безпеки-від перекидання, надлишку СО2, згасання полум'я.
п.с. Вихлоп в кімнату для такого. З вихлопом назовні є газові конвектори але там потрібно робити дірку у зовнішній стіні десь 10 см діаметром.
https://www.olx.ua/d/list/q-газовий-конвектор/
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 18 лис, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:17

  abvertaras написав:ЛАД
Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.

Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.

Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:30

  ЛАД написав:
  abvertaras написав:ЛАД
Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.

Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.

Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.


Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить,
даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.

Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:42

  Hotab написав:.........
  ЛАД написав:100 вт тепловой энергии на кв. метр

Це радянська норма не утеплених будинків і в серйозні пікові морози.

Какая сейчас?
Да и у нас достаточно много домов советской постройки.
Пример расчета тепловой мощности тепловентилятора
V – Ширина 4 м, Длина 6 м, Высота 3 м. Объем обогреваемого помещения 72 м3
T– Температура воздуха снаружи -5C Требуемая температура внутри помещения +23°C. Разница между температурами внутри и снаружи +28°C
K – Этот коэффициент зависит от типа конструкции и изоляции помещения, в нашем случае это обычная квартира с К = 1,5
Итак, требуемая тепловая мощность:
72х28х1,5=3024 ккал/ч (VxTxK = ккал/ч)
3024/860=3,52 кВт/ч (ккал/ч / 860 = кВт/ч)

https://teplota.ua/articles/raschet-teplovoy-moschnosti-pribora-dlya-otopleniya
в расчёте на площадь получаем 3,52 : 72 = 0,049 квт = 50 вт.
Да, это вдвое меньше. Но это именно тепловая энергия. И помещение с небольшим количеством окон. В офисных помещениях остекление зачастую большое.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лис, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:44

  prodigy написав:
Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить,
даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.

Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы

А как оставить 3 славянских народа, если их всего 2 было. В этом-то и проблема.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:49

  prodigy написав:..........
Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить,
даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.

Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы

Вы переводите на политику.
Вопрос был в том "як прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв".
Я такого не помню.
Зато хорошо помню, когда к меня в квартире было +12. Без всякой блокады.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:59

Рабы патриотизм ненавидят вместе с пуйлом

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Там же памятник свинособаке
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какая сейчас?

Думаю треба попросити Будівельника надати відповідь. Він знає однозначно. :)
На мою думку зараз вимоги до теплостійкості будівель десь вдвічі жорсткіші.


  ЛАД написав:Да и у нас достаточно много домов советской постройки

А от тут уже втомились говорити про вкладення в утеплення власних будівель.
Зараз , для тих, хто це не зробив, це вже питання не дорого/дешево, а виживання без переохолоджень.

  prodigy написав:но если нет ел.энергии-то газовым котлом можно отапливаться (хоть и дорого)

Ми ж там за генератор мову вели. Який там кпд його? 60%? Ні, 40% все-таки.

Обігрів кондиціонер, який живиться від генератора, все одно вигідніше. Трішки.

Я вже не кажу про кисень, який з'їдає газовий нагрівач. Заміняючи його на СО2, а може і трохи на СО.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лис, 2022 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:09

Все понимают, но сказать не могут

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:14

  ЛАД написав:
  abvertaras написав:ЛАД
Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.

Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.

Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.


З їжею у них якраз все було більш-менш(ситуацію бачив з середини). Осний дефіцит був бензин-каністра(20л) коштувала на чорному ринку від 20 до 100 карбованців, при ціні в Україні 30 коп/літр за 76й і 40 коп/літр за 92й.
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