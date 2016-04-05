abvertaras написав:ЛАД Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.
abvertaras написав:ЛАД Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.
Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить, даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.
Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
prodigy написав: Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить, даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.
Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
А как оставить 3 славянских народа, если их всего 2 было. В этом-то и проблема.
prodigy написав:.......... Горбачев был слабохарактерный (спасибо и на этом) -не решился в крови Литву утопить, даже если бы решился -лесные братья снова взялись за оружие.
Солженицын советовал Горбачеву отпустить всех на волю...пусть уходят все , надо оставить в "новом союзе три славянских народа" (тогда было стремно нападать на страну с ЯО), хоть Кравчук и говорил, что управление было с Москвы
Вы переводите на политику. Вопрос был в том "як прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв". Я такого не помню. Зато хорошо помню, когда к меня в квартире было +12. Без всякой блокады.
abvertaras написав:ЛАД Там більше про блокаду на їду і паливо. З опаленням вони проскочили, а до наступної зими союз розвалився. Проте це ще питання, що краще - без тепла чи без їжі.
Единственное, что там есть:
У Москві спробували натиснути на Литву санкціями. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсу — припинили постачання нафти і газу, а також постачання матеріалів для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої з товарами, ціни почали зростати, це призвело до страйків і прорадянських мітингів.
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.
З їжею у них якраз все було більш-менш(ситуацію бачив з середини). Осний дефіцит був бензин-каністра(20л) коштувала на чорному ринку від 20 до 100 карбованців, при ціні в Україні 30 коп/літр за 76й і 40 коп/літр за 92й.