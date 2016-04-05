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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:19
Питання ціни. Якщо за копійки, то ок.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 18 лис, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:24
Hotab написав: ЛАД написав:
Какая сейчас?
Думаю треба попросити Будівельника надати відповідь. Він знає однозначно.
На мою думку зараз вимоги до теплостійкості будівель десь вдвічі жорсткіші.
ЛАД написав:
Да и у нас достаточно много домов советской постройки
А от тут уже втомились говорити про вкладення в утеплення власних будівель.
Зараз , для тих, хто це не зробив, це вже питання не дорого/дешево, а виживання без переохолоджень.
prodigy написав:
но если нет ел.энергии-то газовым котлом можно отапливаться (хоть и дорого)
Ми ж там за генератор мову вели. Який там кпд його? 60%?
Обігрів кондиціонер, який живиться від генератора, все одно вигідніше.
Я вже не кажу про кисень, який з'їдає газовий нагрівач. Заміняючи його на СО2, а може і трохи на СО.
Я в том же посте привёл современные данные. Действительно, требуется вдвое меньшая мощность. Но при небольшом количестве окон в современных зданиях.
И я веду речь не о частных домах, а о многоквартирных. За счёт жильцов утеплить такой дом сложновато.
И насчёт дизеля. Все уже забыли, что сравнительно недавно у нас были большие проблемы с горючим? У нас где-то забил источник бензина или дизеля?
Если генераторы придётся использовать много и часто, дизеля хватит?
Вы предлагали рассматривать реальные
решения. Согласен с Вами. Генераторы это решение для экстремальных ситуаций - для операционной, а не для офиса.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:27
ЛАД написав:
У нас где-то забил источник бензина или дизеля?
Ринок переформатувався і підлаштувався. Так, це в основному імпорт (хоча кажуть про купу невеликих НПЗ), але постачальників стало багато. І начебто русняві вже не можуть похитнути наш паливний ринок.
ЛАД написав:
За счёт жильцов утеплить такой дом сложновато.
Вже і теплі кредити були. Але ж пенсіонеру воно не треба і даром, бо субсидія.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 18 лис, 2022 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:29
Hotab написав:
Думаю треба попросити Будівельника надати відповідь. Він знає однозначно.
ой, это было счастьем - читать выкладки теплопотерь здания исходя только из массы стен (игнорируя разную теплопроводность конструкционных материалов, остекление, площадь внешней поверхности на единицу площади помещений и кучу других нюансов)
Hotab написав:
Я вже не кажу про кисень, який з'їдає газовий нагрівач. Заміняючи його на СО2, а може і трохи на СО.
необходимость регулярного проветривания резко снижает эффективность такого обогрева.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:31
vitaliian написав: mephala написав:
чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати
и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.
не знаю как считают отели, но когда ставили генератор у меня в офисе то считали по другому - зарплату людям заплати а работы нету. и с такой точки зрения пол ляма очень быстро себя окупает. даже по средней з/п 100 человек это 2 ляма в месяц.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:33
juristkostya написав:
ой, это было счастьем - читать выкладки теплопотерь здания исходя только из массы стен (игнорируя разную теплопроводность конструкционных материалов, остекление, площадь внешней поверхности на единицу площади помещений и кучу других нюансов)
Так, але я про інше. Є законодавчі вимоги, не гірше яких показників зараз мають здаватись будинки. Мені лінь рити спец. літературу, якщо є люди в цій професії.
juristkostya написав:
необходимость регулярного проветривания резко снижает эффективность такого обогрева
Там мова йде якби не про 20+ % втрат на провітрювання. Просто на дихання людей . І це без врахування такого потужного споживача кисню, як газовий пальник.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:34
Hotab написав:
Объем поставок – до 1 млрд куб. м газа.
Питання ціни. Якщо за копійки, то ок.
Воно то наче так, але ж це ще одна дірка для рассеі по отриманню грошей.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:36
Hotab написав: ЛАД написав:
У нас где-то забил источник бензина или дизеля?
Ринок переформатувався і підлаштувався. Так, це в основному імпорт (хоча кажуть про купу невеликих НПЗ), але постачальників стало багато. І начебто русняві вже не можуть похитнути наш паливний ринок.
ЛАД написав:
За счёт жильцов утеплить такой дом сложновато.
Вже і теплі кредити були. Але ж пенсіонеру воно не треба і даром, бо субсидія.
Русняві не можуть, но при резком росте потребления при широком использовании генераторов, мы можем сделать это сами.
Когда-то интересовался теплыми кредитами. Всё было очень непросто. Для утепления квартиры такой кредит не выдавался
. На утепление всего
дома (многоквартирного) получить было достаточно сложно и даже с таким кредитом для жильцов обходилось дороговато. Поинтересуйтесь, много ли было таких кредитов выдано. Мало. И не только/не столько из-за субсидий пенсионерам. На это было выделено мало денег.
Есть и ещё очень хороший вариант - тепловые насосы. Хорошо, но дорого. Население само не потянет. Госпрограммы нет. Да и у государства пока на это денег не было.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 18 лис, 2022 14:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:42
Hotab написав:
...........
Объем поставок – до 1 млрд куб. м газа.
Питання ціни. Якщо за копійки, то ок.
Не очень понятно, зачем это Азербайджану.
На сегодняшний день добыча газа в Азербайджане составляет 43 млрд кубов, при потреблении 13 млрд.
В этом году страна намерена поставить в Европу 11,5 млрд кубометров газа
По этим цифрам у них 30 млрд. кубов "лишних". 11,5 млрд в Европу. Остаётся ещё 18,5 млрд. Куда их девают? Зачем ещё 1 млрд?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:43
mephala написав: vitaliian написав: mephala написав:
чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати
и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.
не знаю как считают отели, но когда ставили генератор у меня в офисе то считали по другому - зарплату людям заплати а работы нету. и с такой точки зрения пол ляма очень быстро себя окупает. даже по средней з/п 100 человек это 2 ляма в месяц.
В Харькове вопрос решают проще - просто закрываются и зарплату, соответственно, не платят. Или работают на удалёнке, где возможно.
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