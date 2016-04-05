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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27062707270827092710>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:43

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати
и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.


не знаю как считают отели, но когда ставили генератор у меня в офисе то считали по другому - зарплату людям заплати а работы нету. и с такой точки зрения пол ляма очень быстро себя окупает. даже по средней з/п 100 человек это 2 ляма в месяц.

В Харькове вопрос решают проще - просто закрываются и зарплату, соответственно, не платят. Или работают на удалёнке, где возможно.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:47

  Hotab написав:Там мова йде якби не про 20+ % втрат на провітрювання. Просто на дихання людей . І це без врахування такого потужного споживача кисню, як газовий пальник.


Але це все одно краще, чим сидіти взагалі без опалення. Для економних існують системи вентиляції з рекуператором.
В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:49

  drevlyanin написав:
  Hotab написав:Там мова йде якби не про 20+ % втрат на провітрювання. Просто на дихання людей . І це без врахування такого потужного споживача кисню, як газовий пальник.


Але це все одно краще, чим сидіти взагалі без опалення. Для економних існують системи вентиляції з рекуператором.
В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.

Зимними температурами "в Італії-Іспанії-Португалії" не интересовались? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.
решения для стран, где средняя температура января +10, вряд ли можно просто так переносить на наши реалии :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:51

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Ну так он завтра китайська мафія вб'є американця на коні-айленді, і що має статися - НАТО об'явить війну Китаю?..
Пульнути ракетою - це тероризм. Вони ж типу не вторгаються на територію Польщі, тому наче немає причин відбивати агресію. От як полізуть через кордони тоді точно НАТО доведеться реагувати.


Я зрозумів вашу логіку і частково згоден. Але тоді підкажіть який ліміт ракет допускає відсутність відповіді? Наприклад 19 разів пульнути по Польші можна, а 20 раз уже ні, чи як?
Мене бісить нікчемна реакція НАТО на будь які витівки пуйла.
Це як йдеш з друзями, тут підбігає хуліган і чіплятися до вашої подруги. А ви замість того щоб миттєво пресікти його (словами чи діями) починаєте собі під ніс мямлити щось про консультації, комісії розслідування

А як ви взагалі собі уявляєте захист? Миттєво пресікти - це що саме треба зробити? Перетворити мацкву на ядерний попіл?
Коли є вторгнення, тут зрозуміло - викинути агресора за кордони. Коли є терор - ну, якусь ато можна провести. Типу операція по знищенню терористів. Завдати удару по військових формуваннях, які обстрілюють.
Але перший крок - це довести факт умисного терору.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 18 лис, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не очень понятно, зачем это Азербайджану

Якщо справді за копійки, бо руснявим нема куди діватись, то трохи зрозуміло.
А куди вони його женуть, то вже таке питання.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:53

User253
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:01

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Не очень понятно, зачем это Азербайджану

Якщо справді за копійки, бо руснявим нема куди діватись, то трохи зрозуміло.
А куди вони його женуть, то вже таке питання.

Даже не "за копійки" может быть смысл. Можно покупать формально "за копійки", а прибыль от последующей продажи делить с РФ в какой-то пропорции. Но для этого надо иметь, куда экспортировать за нормальные деньги.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:02

  User253 написав:

А от якби ВС ввели згідно процедури, то флуман з цифровим юзером вже були б окопі. Ну тепер зрозуміло чому ні.

  ЛАД написав:, а прибыль от последующей продажи делить с РФ в какой-то пропорции.

Якщо прямо такі сірі схеми, то навіщо взагалі підписувати договори і афішувати це.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:04

  ЛАД написав:
В этом году страна намерена поставить в Европу 11,5 млрд кубометров газа

По этим цифрам у них 30 млрд. кубов "лишних". 11,5 млрд в Европу. Остаётся ещё 18,5 млрд. Куда их девают? Зачем ещё 1 млрд?

Турция.
alex_dvornichenko
 
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