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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2707270827092710>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:07

  ЛАД написав:
когда к меня в квартире было +12


у меня было +12/13с прошлой зимой 2021/22го (декабрь-январь)
в феврале прогрелось от солнца +14/15с

держал днем +19 в 2х комнатах, в спальне +20с ,
остальные не топил и вписывался по отоплению в 2000грн (почти как Флай по еде)

я вначале ноября подогревал по тихоньку (как и в этом году)-например сегодня без
подогрева 17, я нагрел до 20 (в декабре перестал)

по большому счету если нет на улице морозов (недельных до -10с и ниже)
то дому не страшна температура +12с, главное не греть по 2-3 часа в день с 12 до 20
и этим создавать резкие перепады температуры и нагонять в комнаты влажность-начнется грибок (плесень)

моя соседка(66л) пенсионерка говорит, никогда не топит зимой (пенсия не позволяет),
типа в комнатах +14с на НГ дом 2 этажа (до 150кв.м.)

как-то месяц спал при +17с в спальне, организм вроде приспособился, но в конце зимы я простудился...
в 1981/82 в мореходке у нас на лекциях зимой было +10с, в кубриках +15с (молодой огранизм, даже не болели простудой), был у нас один с Бердянска- тот после бани спал голый и окно настеж в январе (при -10с)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Ты ж не такой как они

100%
  User253 написав:Но почему-то уклоняешься от окопов


Хелікоптер , коли потрапляє в окоп - це вже нештатна ситуація.
  User253 написав:Ещё и приказами

Накази не можна не виконувати (окрім завідомо злочинних). І тому я не міг не виконувати. Такого не було жодного разу.
А от відсутність письмового наказу - це підстава його не виконувати.

  User253 написав:гэрой

Нема в мене такої зірки. Після того, як флуман з цифровим одягнуть однострій, я почну геройствувати.

Але цифровому не так ввели ВП і не так провели мобілізацію. Він все кричав "ато путєн нападьот" , що проморгав, як він напав. Все ніяк не зрозуміє свою роль в цій війні.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лис, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:14

  User253 написав:
  Hotab написав:А от якби ВС ввели згідно процедури, то флуман з цифровим юзером вже були б окопі. Ну тепер зрозуміло чому ні.

Ты ж не такой как они. Но почему-то уклоняешься от окопов.
Ещё и приказами старших перебираешь, "гэрой"


флай (или вкладчик?)?

такой смелый с пятой учетки предъявы кидать :lol:


то что кто-то не в окопах-это семейное дело каждого
мне бы очень хотелось, но уверен, что не потяну физически (к сожалению)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:или вкладчик

А хто ж. Видно птіцу по помьоту)).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:20

  vitaliian написав:
Круговорот российского газа: 15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан

Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и SOCAR. Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок – до 1 млрд куб. м газа.

Тем временем Азербайджан увеличивает поставки газа в ЕС. В этом году страна намерена поставить в Европу 11,5 млрд кубометров газа, против 8 млрд в прошлом году. Кроме того, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует, как минимум, удвоить экспорт газа в Европу. С этой целью, Баку приступил к консультациям с партнерами по вопросу расширения Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.

Совпадение? Не думаем. Более того, не исключаем в будущем заключение новых договоров с «Газпромом» о поставках газа в Азербайджан. На сегодняшний день добыча газа в Азербайджане составляет 43 млрд кубов, при потреблении 13 млрд.



-Азербайджан согласился покупать рос.газ со скидкой 25-30% (деньги не пахнут) и поставлять в ЕС
-у рф просто огромный избыток и газа и нефти (надо продать все по любой цене пока не началось)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Т.е. ты отказался от приказа, т.к. он был не в письменном виде?

Саме так. Бойове розпорядження на виліт може бути лише письмове.
Його відсутність не дає мені підстав навіть з'ясовувати злочинне чи не злочинне. Його нема.
  User253 написав:Плохому гэрою известно что мешает

Що заважає цифровому герою?)))
Якась тітка, яка сказала, що не так провели мобілізацію?))
  User253 написав:Теперь ты "Хелікоптер"?

Як і раніше, його пілот. Навіщо мені бути в окопі?))


  User253 написав:А ну-ка повтори про "конституційній обов'язок"?

Я про нього пам'ятаю і його виконую, а ти ?))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:24

prodigy
Спать под тёплым одеялом голым вполне можно при +14 и даже ниже, а вот жить...
Могу посочувствовать Вашей соседке-пенсионерке.
И, кстати, у нас в доме при счётчиках тепла в каждой квартире ввели методику расчёта оплаты, при которой, если потребление тепла в квартире заметно ниже среднего по дому, то идёт доплата. Якобы ты обогреваешься за счёт соседей. У меня как-то поломался счётчик и я 2 года грел квартиру куском тёплого пола и иногда добавлял кондиционером. После того, как ввели такую доплату, стало слишком не выгодно, пришлось покупать новый счётчик и греться за счёт центр. отопления.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:29

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
В этом году страна намерена поставить в Европу 11,5 млрд кубометров газа

По этим цифрам у них 30 млрд. кубов "лишних". 11,5 млрд в Европу. Остаётся ещё 18,5 млрд. Куда их девают? Зачем ещё 1 млрд?

Турция.

После соединения TANAP и TAP в 2019 году пропускная способность газопровода достигла по меньшей мере 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов предназначены для экспорта в Европу, а остальные – в западные регионы Турции.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/2/7146069/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:А наказ?

Бойовий наказ (на виліт) також оформлюється лише письмово. І зачитується на магнітофон.
Не інакше .

  User253 написав:Підстава має бути лише в письмовому вигляді

Надруковано все. Ти не навчений грамоті?
  User253 написав:І оформлена лише в порядку, передбаченому законом. Її

Ти оскаржив його? То чому вирішив, що незаконно?
  User253 написав:Її відсутність не дає мені підстав навіть з'ясовувати законна вона чи ні. Її нема.


Відсутність чого у тебе, крім розуму і патріотизму?
  User253 написав:"Контитуційний обов'язок". Шагом марш!


Ти собі перед дзеркалом це вже не раз казав. Але до сих пір не домовився сам з собою.
  User253 написав:На форуме "денно и ношно" обсуждая цены бетона в Киеве и технологии переделывая гибридов под ГБО?

Налай статистику по дням в годинам мого "денно і нощно", а ми розглянемо))

  User253 написав:На якій підставі ти виконуєш конституційний обов'язок, если нет приказа в письменной форме,

Наказу на що у мене "нєт". Наказ є щоденно птсьмовий, і в ньому різні задачі для різних людей . Ти сьогодні щось приймав?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лис, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:36

Поки температура в житлі керована вигодою, вона повинна бути такою, щоб оплата за ліки від простуди не переважала економію :).

В воєнній же ситуації все це відходить на другий план. Пріоритетом повинна бути ППО, ПРО і ефекривна робота ремонтних служб. А нам залишається шукати альтернативи, утеплятися, а на крайняк просто не замерзнути. Переживем.
Востаннє редагувалось abvertaras в П'ят 18 лис, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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