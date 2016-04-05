у меня было +12/13с прошлой зимой 2021/22го (декабрь-январь) в феврале прогрелось от солнца +14/15с
держал днем +19 в 2х комнатах, в спальне +20с , остальные не топил и вписывался по отоплению в 2000грн (почти как Флай по еде)
я вначале ноября подогревал по тихоньку (как и в этом году)-например сегодня без подогрева 17, я нагрел до 20 (в декабре перестал)
по большому счету если нет на улице морозов (недельных до -10с и ниже) то дому не страшна температура +12с, главное не греть по 2-3 часа в день с 12 до 20 и этим создавать резкие перепады температуры и нагонять в комнаты влажность-начнется грибок (плесень)
моя соседка(66л) пенсионерка говорит, никогда не топит зимой (пенсия не позволяет), типа в комнатах +14с на НГ дом 2 этажа (до 150кв.м.)
как-то месяц спал при +17с в спальне, организм вроде приспособился, но в конце зимы я простудился... в 1981/82 в мореходке у нас на лекциях зимой было +10с, в кубриках +15с (молодой огранизм, даже не болели простудой), был у нас один с Бердянска- тот после бани спал голый и окно настеж в январе (при -10с)
Круговорот российского газа: 15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан
Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и SOCAR. Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок – до 1 млрд куб. м газа.
Тем временем Азербайджан увеличивает поставки газа в ЕС. В этом году страна намерена поставить в Европу 11,5 млрд кубометров газа, против 8 млрд в прошлом году. Кроме того, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует, как минимум, удвоить экспорт газа в Европу. С этой целью, Баку приступил к консультациям с партнерами по вопросу расширения Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.
Совпадение? Не думаем. Более того, не исключаем в будущем заключение новых договоров с «Газпромом» о поставках газа в Азербайджан. На сегодняшний день добыча газа в Азербайджане составляет 43 млрд кубов, при потреблении 13 млрд.
-Азербайджан согласился покупать рос.газ со скидкой 25-30% (деньги не пахнут) и поставлять в ЕС -у рф просто огромный избыток и газа и нефти (надо продать все по любой цене пока не началось)
prodigy Спать под тёплым одеялом голым вполне можно при +14 и даже ниже, а вот жить... Могу посочувствовать Вашей соседке-пенсионерке. И, кстати, у нас в доме при счётчиках тепла в каждой квартире ввели методику расчёта оплаты, при которой, если потребление тепла в квартире заметно ниже среднего по дому, то идёт доплата. Якобы ты обогреваешься за счёт соседей. У меня как-то поломался счётчик и я 2 года грел квартиру куском тёплого пола и иногда добавлял кондиционером. После того, как ввели такую доплату, стало слишком не выгодно, пришлось покупать новый счётчик и греться за счёт центр. отопления.
В этом году страна намерена поставить в Европу 11,5 млрд кубометров газа
По этим цифрам у них 30 млрд. кубов "лишних". 11,5 млрд в Европу. Остаётся ещё 18,5 млрд. Куда их девают? Зачем ещё 1 млрд?
Турция.
После соединения TANAP и TAP в 2019 году пропускная способность газопровода достигла по меньшей мере 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов предназначены для экспорта в Европу, а остальные – в западные регионы Турции.
Поки температура в житлі керована вигодою, вона повинна бути такою, щоб оплата за ліки від простуди не переважала економію .
В воєнній же ситуації все це відходить на другий план. Пріоритетом повинна бути ППО, ПРО і ефекривна робота ремонтних служб. А нам залишається шукати альтернативи, утеплятися, а на крайняк просто не замерзнути. Переживем.
Востаннє редагувалось abvertaras в П'ят 18 лис, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.