Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:07

ЛАД написав:

когда к меня в квартире было +12

у меня было +12/13с прошлой зимой 2021/22го (декабрь-январь)в феврале прогрелось от солнца +14/15сдержал днем +19 в 2х комнатах, в спальне +20с ,остальные не топил и вписывался по отоплению в 2000грн (почти как Флай по еде)я вначале ноября подогревал по тихоньку (как и в этом году)-например сегодня безподогрева 17, я нагрел до 20 (в декабре перестал)по большому счету если нет на улице морозов (недельных до -10с и ниже)то дому не страшна температура +12с, главное не греть по 2-3 часа в день с 12 до 20и этим создавать резкие перепады температуры и нагонять в комнаты влажность-начнется грибок (плесень)моя соседка(66л) пенсионерка говорит, никогда не топит зимой (пенсия не позволяет),типа в комнатах +14с на НГ дом 2 этажа (до 150кв.м.)как-то месяц спал при +17с в спальне, организм вроде приспособился, но в конце зимы я простудился...в 1981/82 в мореходке у нас на лекциях зимой было +10с, в кубриках +15с (молодой огранизм, даже не болели простудой), был у нас один с Бердянска- тот после бани спал голый и окно настеж в январе (при -10с)