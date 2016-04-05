Про що? Як навчити тебе читати і розуміти прочитане? Це проблема твоїх батьків і школи.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:42
Договор нужен, чтобы сходился баланс и не возникало подозрений в серых схемах. Ну а тайные приложения возможны (не берусь утверждать, что они действительно существуют. Скорее всего, нет).
Интересно, всякого рода словоблудие остаётся, а 2 поста, в кот. я привёл конкретные цифры по требуемой мощности отопления почему-то удалили.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:45
make america great again ?
Напередодні кілька ультраправих республіканців у Палаті представників Конгресу США, які належать до прихильників екс-президента Дональда Трампа, запропонували розглянути законопроект про аудит військової допомоги Україні.
Авторами законопроекту є такі трампісти, як Марджорі Тейлор Грін (яка обіцяла не дати Україні "ні пенні" під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) та Пол Госар, відомий порівнянням українців з "гарматним м'ясом" та пропозицією провести переговори Зеленського та Путіна у себе вдома. А також член комітету Палати представників з питань збройних сил Метт Гетц, Томас Мессі та інші.
"Чи є Україна 51-м штатом Сполучених Штатів Америки? Зеленський обіймає якусь посаду в нашому уряді?", - запитувала Тейлор Грін.
Метт Гетц заявив, що "не проголосує навіть за ще один долар Україні", і пообіцяв, що час "необмеженої фінансової допомоги Україні добігає кінця".
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:48
Спасибо за подтверждение. И за инфу по бензину.
Про отопление не помните? Действительно "прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв", т.е. без отопления (или с сильными ограничениями)? Я такого не слышал.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:00
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.
Спасибо Данилыч
Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:14
Недавно был в ресторане который отапливался таким конвектором,
Вентиляция наверное работала, даже запаха газа не чувствовал.
Нет никакой проблемы поставить газовый котёл типа атон, (который без насоса, самотеком) и подключить его к пропановому балону через редуктор.
У меня в комерции стены 50 см бетона, в ней ещё надо будет сверлить отверстие под трубу. Может летом решусь... Рядом был прилет, кирпичного дома нет вообще, у меня снаружи ни царапины, только окно заклинило.
К такому котлу подключаются обычные батареи с водой. И проблема кислорода решена. Только маленький балон надо часто заправлять, а большой весит много и в багажник внедорожника не помещается. это уже проблемы арендаторов, все же лучше, чем буржуйка или котел на твердом топливе.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лис, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:18
Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:31
У вас проблеми з розумінням тексту на державній мові? Підказую-основне тут За відсутності центрального опалення Якщо в умовній Португалії такий обігрівач при +5 включають на дві-три години на добу, то в Україні при-5 потрібно буде 6-10 годин щоб не замерзнути. Але коли останній варіант (замерзнути) вам ближче-хто я такий щоб бути проти?!
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