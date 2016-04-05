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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2708270927102711>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Советую тебе как-то договориться с самим собой

Про що? Як навчити тебе читати і розуміти прочитане? Це проблема твоїх батьків і школи.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:42

  Hotab написав:.
........
  ЛАД написав:, а прибыль от последующей продажи делить с РФ в какой-то пропорции.

Якщо прямо такі сірі схеми, то навіщо взагалі підписувати договори і афішувати це.

Договор нужен, чтобы сходился баланс и не возникало подозрений в серых схемах. Ну а тайные приложения возможны (не берусь утверждать, что они действительно существуют. Скорее всего, нет).
Интересно, всякого рода словоблудие остаётся, а 2 поста, в кот. я привёл конкретные цифры по требуемой мощности отопления почему-то удалили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:45

make america great again ?

Напередодні кілька ультраправих республіканців у Палаті представників Конгресу США, які належать до прихильників екс-президента Дональда Трампа, запропонували розглянути законопроект про аудит військової допомоги Україні.

Авторами законопроекту є такі трампісти, як Марджорі Тейлор Грін (яка обіцяла не дати Україні "ні пенні" під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) та Пол Госар, відомий порівнянням українців з "гарматним м'ясом" та пропозицією провести переговори Зеленського та Путіна у себе вдома. А також член комітету Палати представників з питань збройних сил Метт Гетц, Томас Мессі та інші.

"Чи є Україна 51-м штатом Сполучених Штатів Америки? Зеленський обіймає якусь посаду в нашому уряді?", - запитувала Тейлор Грін.

Метт Гетц заявив, що "не проголосує навіть за ще один долар Україні", і пообіцяв, що час "необмеженої фінансової допомоги Україні добігає кінця".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:48

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:.........
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.


З їжею у них якраз все було більш-менш(ситуацію бачив з середини). Осний дефіцит був бензин-каністра(20л) коштувала на чорному ринку від 20 до 100 карбованців, при ціні в Україні 30 коп/літр за 76й і 40 коп/літр за 92й.

Спасибо за подтверждение. И за инфу по бензину.
Про отопление не помните? Действительно "прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв", т.е. без отопления (или с сильными ограничениями)? Я такого не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:00

В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.
Спасибо Данилыч
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:14

  drevlyanin написав:
  Hotab написав:Там мова йде якби не про 20+ % втрат на провітрювання. Просто на дихання людей . І це без врахування такого потужного споживача кисню, як газовий пальник.


Але це все одно краще, чим сидіти взагалі без опалення. Для економних існують системи вентиляції з рекуператором.
В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.

Недавно был в ресторане который отапливался таким конвектором,
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/infrakr ... PUyEp.html

Вентиляция наверное работала, даже запаха газа не чувствовал.

Нет никакой проблемы поставить газовый котёл типа атон, (который без насоса, самотеком) и подключить его к пропановому балону через редуктор.

У меня в комерции стены 50 см бетона, в ней ещё надо будет сверлить отверстие под трубу. Может летом решусь... Рядом был прилет, кирпичного дома нет вообще, у меня снаружи ни царапины, только окно заклинило.

К такому котлу подключаются обычные батареи с водой. И проблема кислорода решена. Только маленький балон надо часто заправлять, а большой весит много и в багажник внедорожника не помещается. это уже проблемы арендаторов, все же лучше, чем буржуйка или котел на твердом топливе.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лис, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:18

  edvardd написав:Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.

Вот не соврали ни разу. Не больше 4 часов - это точно, но в моём районе перешли на схему 2 часа через 2 часа
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:31

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  Hotab написав:Там мова йде якби не про 20+ % втрат на провітрювання. Просто на дихання людей . І це без врахування такого потужного споживача кисню, як газовий пальник.


Але це все одно краще, чим сидіти взагалі без опалення. Для економних існують системи вентиляції з рекуператором.
В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.

Зимними температурами "в Італії-Іспанії-Португалії" не интересовались? :)

Підказую-основне тут За відсутності центрального опалення Якщо в умовній Португалії такий обігрівач при +5 включають на дві-три години на добу, то в Україні при-5 потрібно буде 6-10 годин щоб не замерзнути. Але коли останній варіант (замерзнути) вам ближче-хто я такий щоб бути проти?! :lol:
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 18 лис, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:54

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:.........
Насколько знаю, еда у них всё же была, возможно проблемы с какими-то конкретными продуктами. И апрель уже конец отопительного сезона.


З їжею у них якраз все було більш-менш(ситуацію бачив з середини). Осний дефіцит був бензин-каністра(20л) коштувала на чорному ринку від 20 до 100 карбованців, при ціні в Україні 30 коп/літр за 76й і 40 коп/літр за 92й.

Спасибо за подтверждение. И за инфу по бензину.
Про отопление не помните? Действительно "прибалти після отримання незалежності взимку виживали без енергоносїїв", т.е. без отопления (или с сильными ограничениями)? Я такого не слышал.


Зиму 90/91 року вже зустрічав не там, а в попередні все ще було спокійно. Та й зими там навіть м'якіші чим у нас-без великих морозів. Тільки вологість надмірна. В сільській місцевості чимало людей жило на хуторах-1-2-3 будинки, де мешкають як правило родичі. А в такі мізерні поселення тягнути газ нема сенсу, тому грілися твердим паливом. Я звичайно не всюди побував, може десь і по іншому.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:54

  abvertaras написав:Поки температура в житлі керована вигодою, вона повинна бути такою, щоб оплата за ліки від простуди не переважала економію :).

В воєнній же ситуації все це відходить на другий план. Пріоритетом повинна бути ППО, ПРО і ефекривна робота ремонтних служб. А нам залишається шукати альтернативи, утеплятися, а на крайняк просто не замерзнути. Переживем.

Прям як з бананофікусом.
Шпокати і ще раз шпокати і крити бустером, потім розберуться, де надлишкові
flyman
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