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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2708270927102711
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:01

  pesikot написав:
  edvardd написав:Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.

Вот не соврали ни разу. Не больше 4 часов - это точно, но в моём районе перешли на схему 2 часа через 2 часа

Вчора, 6:00 10:30 Викл
12:00 16:30 вкл
16:30 23:30 Викл
23:30 6:00 вкл
6:00 12:00 Викл
12:00 16:00 вкл
16:00 ... Викл
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Вчора, 6:00 10:30 Викл
12:00 16:30 вкл
16:30 23:30 Викл

середа-четвер була зовсім інша ситуація, у нас за ті 48 годин було світло з загальному годин 6

Сьогодні вже значно краще
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:16

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:...........
Але це все одно краще, чим сидіти взагалі без опалення. Для економних існують системи вентиляції з рекуператором.
В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.

Зимними температурами "в Італії-Іспанії-Португалії" не интересовались? :)

Підказую-основне тут За відсутності центрального опалення Якщо в умовній Португалії такий обігрівач при +5 включають на дві-три години на добу, то в Україні при-5 потрібно буде 6-10 годин щоб не замерзнути. Але коли останній варіант (замерзнути) вам ближче-хто я такий щоб бути проти?! :lol:

Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.
Самый холодный месяц январь.
Средняя температура - 13,5°C;
минимальная - 9,4°C;
максимальная - 13,7°C.
http://surl.li/dtaje
Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn)
Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лис, 2022 17:25, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:16

50% энергосистемы Украины выведено из строя, – премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На 1 ноября, как заявляли в Киеве, масштаб разрушений составлял 40%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:19

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю.
просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.


не знаю как считают отели, но когда ставили генератор у меня в офисе то считали по другому - зарплату людям заплати а работы нету. и с такой точки зрения пол ляма очень быстро себя окупает. даже по средней з/п 100 человек это 2 ляма в месяц.

В Харькове вопрос решают проще - просто закрываются и зарплату, соответственно, не платят. Или работают на удалёнке, где возможно.

Тут какой-то инфантильный протест - называть честно вещи своими именами. Реакция- обозвать тебя матом или забанить.
Нельзя предлагать простые решения: Закрыть, эвакуировать, вывезти, зарыть...Неееет. Ты - предатель
Нужно обязательно 3 раза обернуть с подвыподвертом.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:22

  vitaliian написав:
а большой весит много и в багажник внедорожника не помещается. это уже проблемы арендаторов, все же лучше, чем буржуйка или котел на твердом топливе.


Ну яке багато-заправлений п'ятидесятилітровий баллон(важливо:заправляємо не більше ніж на 80-85% або 40-42 літри пропану) важить усього 42-43 кіло. А розумніше котити його під кутом на привареній до дна основі. Та й багажник у вас якийсь малий, мені доводилось перевозити навіть в Таврії родичів-влазить без проблем 3 шт-один на задне сидіння, два в багажник при знятій шторці.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  flyman написав:Вчора, 6:00 10:30 Викл
12:00 16:30 вкл
16:30 23:30 Викл

середа-четвер була зовсім інша ситуація, у нас за ті 48 годин було світло з загальному годин 6

Сьогодні вже значно краще
Можно график строить Зображення
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:30

  beee написав:Тут какой-то инфантильный протест - называть честно вещи своими именами. Реакция- обозвать тебя матом или забанить.

Я тебя матом не обзывал, а вот ты меня послал матерно
Может в зеркало поглядишь, прежде чем обиженку включать
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:05

  ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.
Самый холодный месяц январь.
Средняя температура - 13,5°C;
минимальная - 9,4°C;
максимальная - 13,7°C.
http://surl.li/dtaje
Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn)
Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.


В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість.
Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.
drevlyanin
 
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