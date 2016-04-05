drevlyanin написав:........... Але це все одно краще, чим сидіти взагалі без опалення. Для економних існують системи вентиляції з рекуператором. В мене зараз чимало знайомих тимчасово перебувають в Італії-Іспанії-Португалії. Розказують, що такі обігрівачі досить розповсюджені в цих регіонах при відсутності центрального опалення.
Зимними температурами "в Італії-Іспанії-Португалії" не интересовались?
Підказую-основне тут За відсутності центрального опалення Якщо в умовній Португалії такий обігрівач при +5 включають на дві-три години на добу, то в Україні при-5 потрібно буде 6-10 годин щоб не замерзнути. Але коли останній варіант (замерзнути) вам ближче-хто я такий щоб бути проти?!
Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон. Самый холодный месяц январь. Средняя температура - 13,5°C; минимальная - 9,4°C; максимальная - 13,7°C. http://surl.li/dtaje Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn) Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лис, 2022 17:25, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:чому готель невеличкий не відкриєш? 38кВт це як раз для такого готелю. просто не хочуть вкладати кошти від півмільйона в генератор. простіше зачинитися і перечекати и когда этот отель сгенерирует полляма прибыли? Через годы.
не знаю как считают отели, но когда ставили генератор у меня в офисе то считали по другому - зарплату людям заплати а работы нету. и с такой точки зрения пол ляма очень быстро себя окупает. даже по средней з/п 100 человек это 2 ляма в месяц.
В Харькове вопрос решают проще - просто закрываются и зарплату, соответственно, не платят. Или работают на удалёнке, где возможно.
Тут какой-то инфантильный протест - называть честно вещи своими именами. Реакция- обозвать тебя матом или забанить. Нельзя предлагать простые решения: Закрыть, эвакуировать, вывезти, зарыть...Неееет. Ты - предатель Нужно обязательно 3 раза обернуть с подвыподвертом.
vitaliian написав: а большой весит много и в багажник внедорожника не помещается. это уже проблемы арендаторов, все же лучше, чем буржуйка или котел на твердом топливе.
Ну яке багато-заправлений п'ятидесятилітровий баллон(важливо:заправляємо не більше ніж на 80-85% або 40-42 літри пропану) важить усього 42-43 кіло. А розумніше котити його під кутом на привареній до дна основі. Та й багажник у вас якийсь малий, мені доводилось перевозити навіть в Таврії родичів-влазить без проблем 3 шт-один на задне сидіння, два в багажник при знятій шторці.
ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон. Самый холодный месяц январь. Средняя температура - 13,5°C; минимальная - 9,4°C; максимальная - 13,7°C. http://surl.li/dtaje Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn) Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.
В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість. Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.