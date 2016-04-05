vitaliian написав: а большой весит много и в багажник внедорожника не помещается. это уже проблемы арендаторов, все же лучше, чем буржуйка или котел на твердом топливе.
Ну яке багато-заправлений п'ятидесятилітровий баллон(важливо:заправляємо не більше ніж на 80-85% або 40-42 літри пропану) важить усього 42-43 кіло. А розумніше котити його під кутом на привареній до дна основі. Та й багажник у вас якийсь малий, мені доводилось перевозити навіть в Таврії родичів-влазить без проблем 3 шт-один на задне сидіння, два в багажник при знятій шторці.
ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон. Самый холодный месяц январь. Средняя температура - 13,5°C; минимальная - 9,4°C; максимальная - 13,7°C. http://surl.li/dtaje Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn) Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.
В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість. Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання. Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.
juristkostya написав:если нынешнее городское население Украины выедет в село и откажется от газа с электричеством - мы изведём на дрова все оставшиеся леса уже к середине этой зимы. Это если говорить о севере и западе страны. Юг к тому времени полностью вымрет от холода, поскольку сколько-нибудь значимых лесов там нет уже сейчас.
ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон. Самый холодный месяц январь. Средняя температура - 13,5°C; минимальная - 9,4°C; максимальная - 13,7°C. http://surl.li/dtaje Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn) Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.
В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість. Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання. Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.
Долбить дырки в стенах тоже не настроен. Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены? Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.
mephala
потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.
Достаточно много постов и об отоплении. Отопление сильно связано с электричеством. Для людей, у кого есть газ, отопление даже важнее. В условиях нашей зимы прожить без отопления как-то сложновато. И не надо о том, что "в окопах тяжелее". В окопах нет ни маленьких детей, ни стариков. И в окопах можно пользоваться хотя бы буржуйкой. В многоквартирных домах буржуйки приведут к многочисленным пожарам. И в окопах находится примерно 200-300 тысяч человек, в среднем более здоровых, чем остальные 30 с лишним млн.