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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2709271027112712>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:16

50% энергосистемы Украины выведено из строя, – премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На 1 ноября, как заявляли в Киеве, масштаб разрушений составлял 40%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:22

  vitaliian написав:
а большой весит много и в багажник внедорожника не помещается. это уже проблемы арендаторов, все же лучше, чем буржуйка или котел на твердом топливе.


Ну яке багато-заправлений п'ятидесятилітровий баллон(важливо:заправляємо не більше ніж на 80-85% або 40-42 літри пропану) важить усього 42-43 кіло. А розумніше котити його під кутом на привареній до дна основі. Та й багажник у вас якийсь малий, мені доводилось перевозити навіть в Таврії родичів-влазить без проблем 3 шт-один на задне сидіння, два в багажник при знятій шторці.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:05

  ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.
Самый холодный месяц январь.
Средняя температура - 13,5°C;
минимальная - 9,4°C;
максимальная - 13,7°C.
http://surl.li/dtaje
Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn)
Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.


В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість.
Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.
Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:43

ЛАД
В Харькове как и в Днепре нередко бывает в январе и плюс 10, как на Рождество МП в 18году к примеру, и в Лиссабоне часто ноль хотя бы ночью
Так что корректируйте расчёты
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:47

  ЛАД написав:Интересно, всякого рода словоблудие остаётся, а 2 поста, в кот. я привёл конкретные цифры по требуемой мощности отопления почему-то удалили.


потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:49

  барабашов написав:ЛАД
В Харькове как и в Днепре нередко бывает в январе и плюс 10, как на Рождество МП в 18году к примеру, и в Лиссабоне часто ноль хотя бы ночью
Так что корректируйте расчёты

Смотреть надо на типичные температуры, а не вспоминать, как когда-то раз в жизни в феврале зацвели тюльпаны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Добрий вечір. Не хочу розганяти зраду але в Дніпрі більше доби не було тривог. Добре це чи орки готуються до нових масових атак на понеділок. Чи може ще якісь сюрпризи.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ihorsic написав:Добрий вечір. Не хочу розганяти зраду але в Дніпрі більше доби не було тривог. Добре це чи орки готуються до нових масових атак на понеділок. Чи може ще якісь сюрпризи.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:06

  juristkostya написав:если нынешнее городское население Украины выедет в село и откажется от газа с электричеством - мы изведём на дрова все оставшиеся леса уже к середине этой зимы. Это если говорить о севере и западе страны. Юг к тому времени полностью вымрет от холода, поскольку сколько-нибудь значимых лесов там нет уже сейчас.

:shock: Мляяя. Как все запущено 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:27

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.
Самый холодный месяц январь.
Средняя температура - 13,5°C;
минимальная - 9,4°C;
максимальная - 13,7°C.
http://surl.li/dtaje
Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn)
Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.


В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість.
Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.
Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.

Долбить дырки в стенах тоже не настроен.
Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены?
Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.

mephala
потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.

Достаточно много постов и об отоплении.
Отопление сильно связано с электричеством. Для людей, у кого есть газ, отопление даже важнее. В условиях нашей зимы прожить без отопления как-то сложновато.
И не надо о том, что "в окопах тяжелее". В окопах нет ни маленьких детей, ни стариков. И в окопах можно пользоваться хотя бы буржуйкой. В многоквартирных домах буржуйки приведут к многочисленным пожарам. И в окопах находится примерно 200-300 тысяч человек, в среднем более здоровых, чем остальные 30 с лишним млн.
ЛАД
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