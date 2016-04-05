Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:27

drevlyanin написав: ЛАД написав: Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.

Самый холодный месяц январь.

Средняя температура - 13,5°C;

минимальная - 9,4°C;

максимальная - 13,7°C.

http://surl.li/dtaje

Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C ( http://surl.li/dtajn )

Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю. Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.Самый холодный месяц январь.Средняя температура - 13,5°C;минимальная - 9,4°C;максимальная - 13,7°C.Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.



В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість.

Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.

Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири. В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість.Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.

потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.

Долбить дырки в стенах тоже не настроен.Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены?Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.Достаточно много постов и об отоплении.Отопление сильно связано с электричеством. Для людей, у кого есть газ, отопление даже важнее. В условиях нашей зимы прожить без отопления как-то сложновато.И не надо о том, что "в окопах тяжелее". В окопах нет ни маленьких детей, ни стариков. И в окопах можно пользоваться хотя бы буржуйкой. В многоквартирных домах буржуйки приведут к многочисленным пожарам. И в окопах находится примерно 200-300 тысяч человек, в среднем более здоровых, чем остальные 30 с лишним млн.