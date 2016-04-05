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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:28
ТИХИЙ написав:
Мляяя. Как все запущено
Юрист отчасти прав , где есть дрова (например Житомирщина) - проблем нет, всего вдоволь + велика степень газификации.
А южнее , уже беда - от слова дров совсем нет (или привозка дорога за счет топлива) или начинают резать лесополоси между полями.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:32
Hotab написав: flyman написав:
за 8 місяців трансформатор можна було
А також ТЕЦ, ГЕС, газонапорні , нафтобази, оборонні заводи - все під саркофаг, як АЕС. Ні, товщий. Такий саркофаг ракета проб'є.
А можна просто випустити Флумана в Польщу, і ми б не читали ці дурниці.
Там уже у прораба також трапецевидний мускул надавив на мозок, посипав матами.
москалики постили видосик удара нашего беспилотника по их трансу, так вот он был огорожен бетонными блоками, мне кажется это помогло...
Letusrock написав: juristkostya написав:
мы изведём на дрова все оставшиеся леса уже к середине этой зимы. Это если говорить о севере и западе страны.
не кажучи про те що сирі дрова з осіннього лісу просто не будуть толком горіти, лиш обуглюватися, їх ККД буде мінімальним
сырые дрова в уже распаленной печи отлично горят, могут немного пошипеть...испытано на даче...
Востаннє редагувалось edvardd
в П'ят 18 лис, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:39
edvardd написав:
москалики постили видосик удара нашего беспилотника по их трансу, так вот он был огорожен бетонными блоками, мне кажется это помогло...
конечно поможет, там на два порядка меньше сочуствующих ждунов которие передают координати. На Затишшя , что на Житомирщине прилетало три раза и каждий раз после ремонта и полного восстановления. Точно в транс. Для СБУ непочатий край работи.
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