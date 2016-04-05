ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон. Самый холодный месяц январь. Средняя температура - 13,5°C; минимальная - 9,4°C; максимальная - 13,7°C. http://surl.li/dtaje Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn) Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.
В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість. Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання. Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.
Долбить дырки в стенах тоже не настроен. Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены? Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.
mephala
потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.
Достаточно много постов и об отоплении. Отопление сильно связано с электричеством. Для людей, у кого есть газ, отопление даже важнее. В условиях нашей зимы прожить без отопления как-то сложновато. И не надо о том, что "в окопах тяжелее". В окопах нет ни маленьких детей, ни стариков. И в окопах можно пользоваться хотя бы буржуйкой. В многоквартирных домах буржуйки приведут к многочисленным пожарам. И в окопах находится примерно 200-300 тысяч человек, в среднем более здоровых, чем остальные 30 с лишним млн.
Юрист отчасти прав , где есть дрова (например Житомирщина) - проблем нет, всего вдоволь + велика степень газификации. А южнее , уже беда - от слова дров совсем нет (или привозка дорога за счет топлива) или начинают резать лесополоси между полями.
edvardd написав:москалики постили видосик удара нашего беспилотника по их трансу, так вот он был огорожен бетонными блоками, мне кажется это помогло...
конечно поможет, там на два порядка меньше сочуствующих ждунов которие передают координати. На Затишшя , что на Житомирщине прилетало три раза и каждий раз после ремонта и полного восстановления. Точно в транс. Для СБУ непочатий край работи.