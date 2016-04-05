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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2708270927102711>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:47

  ЛАД написав:Интересно, всякого рода словоблудие остаётся, а 2 поста, в кот. я привёл конкретные цифры по требуемой мощности отопления почему-то удалили.


потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:49

  барабашов написав:ЛАД
В Харькове как и в Днепре нередко бывает в январе и плюс 10, как на Рождество МП в 18году к примеру, и в Лиссабоне часто ноль хотя бы ночью
Так что корректируйте расчёты

Смотреть надо на типичные температуры, а не вспоминать, как когда-то раз в жизни в феврале зацвели тюльпаны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Добрий вечір. Не хочу розганяти зраду але в Дніпрі більше доби не було тривог. Добре це чи орки готуються до нових масових атак на понеділок. Чи може ще якісь сюрпризи.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ihorsic написав:Добрий вечір. Не хочу розганяти зраду але в Дніпрі більше доби не було тривог. Добре це чи орки готуються до нових масових атак на понеділок. Чи може ще якісь сюрпризи.

зализують рани , пропоную до перегляду на ТГ

""От такого бл///ть х///й спрячешься", — русачёк высоко оценил поражающую способность 227-мм ракеты М30А1 для HIMARS
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:06

juristkostya
:shock: Мляяя. Как все запущено 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:27

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Не буду приводить данные по всем, для примера Лиссабон.
Самый холодный месяц январь.
Средняя температура - 13,5°C;
минимальная - 9,4°C;
максимальная - 13,7°C.
http://surl.li/dtaje
Для Харькова соответствующие значения - -5; -7 и -2°C (http://surl.li/dtajn)
Очень сомневаюсь, что надо будет 6-10 часов. Скорее, постоянно и не уверен, что спасёт. Возможно, ошибаюсь, не знаком с этими системами. Если дадите ссылку, буду благодарен, посмотрю.


В Ліссабоні не бував, але наприклад в Порту зимова температури +5+6 не така вже й рідкість.
Інфрачервоний пропановий обігрівач на 3 кВт десь за 40 хвилин роботи піднімає температуру в спальні(23 квадрати) в середньому на 5-6 градусів. І вистачає цього на кілька годин. Взимку звичайно треба буде включати частіше, при відсутності інших джерел опалення. В знайомих на дачі схожий працював десь 10-12 годин на добу прі -8-10 "за бортом". Все таки сподіваюсь, шо магістральний газ буде але перестрахуватися не зайве. Газовий конвектор на 5,5 кВт у мене теж є з минулих років, але робити наскрізьні дірки в стінах поки нема бажання.
Загальних рекомендацій тут бути не може-потрібно рахувати по вашим тепловтратам. У мене наприклад на будинок 200 квадратів, газовий котел на 37 кВт працює взимку в такому режимі: 1 хвилина роботи, 3-4 хвилини перерва, або приблизно 9-12 кВт миттєвої потужності. Але в приватному будинку велика площа зовнішних конструкцій(стіни, дах, підлога) відносно квартири.

Долбить дырки в стенах тоже не настроен.
Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены?
Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.

mephala
потому что изначально речь шла про электричество а не отопление. админы удалением просто упредили флуд.

Достаточно много постов и об отоплении.
Отопление сильно связано с электричеством. Для людей, у кого есть газ, отопление даже важнее. В условиях нашей зимы прожить без отопления как-то сложновато.
И не надо о том, что "в окопах тяжелее". В окопах нет ни маленьких детей, ни стариков. И в окопах можно пользоваться хотя бы буржуйкой. В многоквартирных домах буржуйки приведут к многочисленным пожарам. И в окопах находится примерно 200-300 тысяч человек, в среднем более здоровых, чем остальные 30 с лишним млн.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ТИХИЙ написав:Мляяя. Как все запущено

Юрист отчасти прав , где есть дрова (например Житомирщина) - проблем нет, всего вдоволь + велика степень газификации.
А южнее , уже беда - от слова дров совсем нет (или привозка дорога за счет топлива) или начинают резать лесополоси между полями.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:32

  Hotab написав:
  flyman написав:за 8 місяців трансформатор можна було

А також ТЕЦ, ГЕС, газонапорні , нафтобази, оборонні заводи - все під саркофаг, як АЕС. Ні, товщий. Такий саркофаг ракета проб'є.

москалики постили видосик удара нашего беспилотника по их трансу, так вот он был огорожен бетонными блоками, мне кажется это помогло...

  Letusrock написав:
  juristkostya написав:мы изведём на дрова все оставшиеся леса уже к середине этой зимы. Это если говорить о севере и западе страны.


не кажучи про те що сирі дрова з осіннього лісу просто не будуть толком горіти, лиш обуглюватися, їх ККД буде мінімальним

сырые дрова в уже распаленной печи отлично горят, могут немного пошипеть...испытано на даче...
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 18 лис, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:москалики постили видосик удара нашего беспилотника по их трансу, так вот он был огорожен бетонными блоками, мне кажется это помогло...

конечно поможет, там на два порядка меньше сочуствующих ждунов которие передают координати. На Затишшя , что на Житомирщине прилетало три раза и каждий раз после ремонта и полного восстановления. Точно в транс. Для СБУ непочатий край работи.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:07

  pesikot написав:
  edvardd написав:Сьогодні в Україні будуть лише стабілізаційні відключення світла. Наслідки аварій усунені.
Відключення світла у кожного абонента триватиме не більше 4 годин.

Вот не соврали ни разу. Не больше 4 часов - это точно, но в моём районе перешли на схему 2 часа через 2 часа

Вчора 20 години немає, 4 години є. Сьогодні було 6 годин, але добу ще не закінчено.
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