"Белое братство 2. Сёстры Аллат "Taтьяна Заровная:Рассказываю о современной версии Белого Братства, которая называется "" и придумана в тех же недрах КГБ-СБУ Донецка. Новость о том, что министром обороны Украины может стать почитательница нео-религии "" сделала эту тему супер-актуальной. Министерство Ирине Верещук, что правда, пророчат только пророссийские источники. "Претендентка" комментирует слухи, выдавая желаемое за действительное. Так что же представляет собой эта новая религия? Если коротко – оккультное течение, создатели которого проповедуют путинизм. У "Аллатры" есть религиозная литература в виде многотомника авторства группы неизвестных товарищей под псевдонимом «Анастасия Новых». И сам В. Путин – его биография, его облик - описаны в одной из книг серии, которая называется «Перекрестье» - буквально с паспортной точностью. Никакой художественной ценности «произведения Новых» не имеют, зато несут мощный пропагандистский заряд. Россия представлена в этой беллетристике в качестве духовного центра земли. Путин описан как уже живущий среди людей Спаситель человечества по кличке Номо – не просто руководитель России, а сам воплощенный Иисус Христос. В Киеве эту нео-религию представляет 53-летний массажист-мануальщик Игорь Данилов, который перебрался из Макеевки, и имеет много симпатиков в «ДНР». Он выдает себя за Архангела Гавриила, ожившего святого Агапита Печерского и Ригдена Джаппо - владыку сказочной Шамбалы, мага и волшебника. Имеет кабинет в арендованном помещении на территории Киево-Печерской лавры. И показывает фокусы - оживляет мертвых кур, читает мысли, выходит в астрал. Макеевский "архангел" проживает в пригороде Киева, в доме пшонка-стайл с 12 наложницами (сестрами Аллат), и примерно раз в неделю... добывает жизненную энергию аллат с помощью… группового секса. Одну из них Данилов объявил аннунаком-рептилоидом. Приближенные называют себя гелиары и оргиями якобы предотвращают климатические катастрофы. Так что, друзья, это благодаря утехам макеевского массажиста Киев обходят стороной землетрясения и цунами. Казалось бы – ну кто поверит в эту чепуху? Но, во-первых, Игорь Данилов работает под крышей РПЦ - в прямом и переносном смыслах - под крылом настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, который лично рекламировал секту в нескольких видео на канале «АллатРа ТВ» в ютюбе... А во-вторых - смотрите продолжение тут:далее ССЫЛКИ: одна из бывших "небесных птиц" (они же "сестры аллат") - рассказывает, что с нею происходило в секте у Данилова:После моего прошлогоднего расследования лже-Агапит появился на "Миротворце":Мое прошлогоднее расследование:одну из наложниц Данилов объявил пришелицей - вот тут ее Торонто тв показывает с 25 минуты:А тут Данилова его фанаты объявляют воплощенным Архангелом Гавриилом и Махди:С 1.40.00: «для того чтобы это с делать (повлиять на изменения климата) необходимо (передать данилову) 2 пучка волос с голов популярных людей и они должны быть удалены с луковицами:Жесткая эротика от аллатры ТВ:Тут открыто - о борьбе за электорат и смысл деятельности в перевыборах, неорелигия хочет влиять на политику:Тут похотливый старичок - о своих секретиках: с с 48.00 :а вот и "крыша":"ЗН" об учении:"АллатРА, или Белое братство 2. Долгосрочная антиукраинская стратегия."«Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам позволит вступить в НАТО», - сказала нардеп И.Верещук осенью 2019. А в книжках, которые распространяет «Аллатра», про НАТО сказано что это хлыст «сотоны». И еще деталь, которую забыла упомянуть в этом видео - в декабре 2013го тогда еще мэр Равы-Русской Верещук дала интервью российскому «Огоньку», где призналась: «Если бы у нас был такой Путин, я бы за него голосовала. Он делает для России хорошо». Итак, друзья, Ирина симпатизирует нео-религии "Аллатра", шеф которой имеет офис в Киево-Печерской лавре, и на каналах которого в ютюбе можно увидеть ролики с обрядами на кладбище, есть видео с элементами легкого порно, и видео, где Данилов говорит адептам, что им надо постараться добыть волосы популярных людей вместе с луковицами. Как будто мракобесие зашкаливает, и позиция УПЦ КП по поводу "Аллатры" была озвучена еще в 2017 году: это квази-религия с элементами оккультизма, которая противоречит православию. Но «изюминка» "Аллатры" заключается в том, что создатели секты готовились к «материализации чувственных идей» (по аналогии с кинофильмом Формула любви») годами, и прежде чем выйти из подполья описали в своих книжках самих себя. Так что не только Путин, но и главарь «Аллатры» был за много лет ранее представлен в макулатуре авторства «Анастасии Новых» как эдакий нинзя-спецназовец по кличке «Сэнсэй», который обладает сверхспособностями - потому что он же - сам святой дух, Агапит Печерский, Ригден Джаппо и Архангел Гавриил. «Аллатровская» братва активно лезет в политику и в дела государства, хотя это и противоречит Конституции. Например, один из рекомендуемых сектантами политиков – это Н. Савченко, постоянный гость студии «АллатРА ТВ». Надя недавно поделилась впечатлениями о «международной конференции «Созидательное общество». Рассуждала об инопланетянах и о том, как бы программу "Аллатры" внедрить в законодательство. А «Аллатра» далеко не безобидна: пока фанатов призывают распространять пророссийскую пропаганду и вредные мифы – например, о том, что правители стран с западными ценностями являются маньяками. А на втором этапе ребята собираются активно вмешиваться в дела государства. Пока работа происходит на уровне вербовки новых членов, но следующий этап – достижение политического влияния. Учение «Аллатры» целиком совпадает с геополитическими задачами нынешней России: объединение славянских народов в единое государство, разрушение Америки под флагом священной войны с бездуховным западом. Обратите внимание: Украина в книге «Перекрестье», впервые изданной еще в 2005 году, представлена как часть России, украинские политики – жрецы полосато-звездного дьявола, которые хотят оторвать украинцев от их духовного центра – Москвы, тогда как чекисты, кгбисты и фсбшники – это ж просто образец духовности и честности, и лучший из них – это «Номо» (он же В. Путин). Если же мы присмотримся к общим чертам «Аллатры» и Белого братства» , изучим хронологию возникновения двух сект, обнаружатся параллели.Это важно, чтобы понять - насколько давно и системно работают создатели "Аллатры", реализовывая долгосрочную антиукраинскую стратегию с участием КГБ. Готовясь явить миру «воплощение» Архангела в лице массажиста, нынешние приспешники Агапита-Гаврилы собирали подписи за снос Архангела Михаила в центре Киева и замену его на Гавриила. И если бы у сектантов получилось, они могли бы еще лучше приготовиться к «оживлению каменной статуи» в лице "Архангела" Данилова. Зимой 2013-2014 будущий «рептилоид» Жанна Хвещук и ее коллега Андрей Михальчук (элита секты) толкали антимайданные тезисы. А сам Агапит-Гаврила вышел из подполья в 2014 году - «материализовался», чтобы внушать адептам, что без России Украине - хана. Под видом построения общества, в котором будет самоуправление - ребята на самом деле все ведут к тому, что править новым мировым порядком будут массажист Данилов с чекистом Путиным.зомби «проснувшиеся для борьбы со слугами сатаны»:выход в астрал:еще одна исповедь:Верещук на аллатра тв:"Кандуки пожирают нас":