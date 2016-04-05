edvardd написав:москалики постили видосик удара нашего беспилотника по их трансу, так вот он был огорожен бетонными блоками, мне кажется это помогло...
конечно поможет, там на два порядка меньше сочуствующих ждунов которие передают координати. На Затишшя , что на Житомирщине прилетало три раза и каждий раз после ремонта и полного восстановления. Точно в транс. Для СБУ непочатий край работи.
Сильно подозреваю, что расположение мощных трансформаторов хорошо известно ещё с советских времён.
Економіка рф відкотилася на 30 років: у МЗС України відповіли на заяву Угорщини
Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що санкції нібито не завдали шкоди росії та призвели лише до рецесії в ЄС.
Тож, речник МЗС України Олег Ніколенко опублікував реальні дані по наслідках санкції для рф:
📍падіння ВВП – від 5,5 до 9%; 📍зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами – на 30-35%; 📍скорочення експорту нафти до ЄС – на 90% до кінця 2022 року; 📍вихід майже 1000 іноземних компаній, які становили 40% ВВП; 📍інфляція на рівні 22%; 📍неможливість імпортувати технології та комплектуючі; 📍стрімке скорочення виробництва; 📍знецінення ринку капіталу.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лис, 2022 20:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что расположение мощных трансформаторов хорошо известно ещё с советских времён.
не обманивайте себя , посмотрите любого енерго инвест программи , как пилится бабло и на что оно пилится. там уже 100500 раз строилось и перемещалось , но точность рашен ракетен удивляет. без мудака с грибком для ЖПС явно не обошлось.
Можливо, мобільний зв'язок в Україні існуватиме в режимі точкового покриття, тобто будуть "острова" зі зв'язком та території без зв'язку, - президент "Київстару"
«І це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю жителів, і через кілька годин зникає мобільний і фіксований зв'язок, але це не означає, що Київ без зв'язку, це співвідношення працюючих і непрацюючих сайтів таке саме, як і по всій Україні — близько 30%. Київська, Харківська, Львівська, Полтавська», – заявив Олександр Комаров.
"ХЕРСОН: повальная ИЗМЕНА полиции, уловки кабинетных ОБОРОТНЕЙ и героизм ЛЮДЕЙ."
Это окончание разговора 10.11.2022 с Сергеем НИКИТЕНКО - журналистом, общественным деятелем, другом убитой по заказу херсонской мафии Катерины Гандзюк, редактором херсонского сайта "МОСТ": https://most.ks.ua
- об И. Баканове, и "разминировании Чонгара" - о полиции и "похищенном" мэре Херсона И.Колыхаеве - о военных преступлениях в Херсоне
"СБУшники из СЕКТЫ "АллатРа" и Стремоусов, который много знал. О ХЕРСОНЕ от С.НИКИТЕНКО" :
- откуда взялся Стремоусов, политическая карьера и работа будущего гауляйтера на силовиков - о роли Ильи Кивы - о предателях из СБУ Садохине и Кулиниче, о связи с А.Деркачем
Рассказываю о современной версии Белого Братства, которая называется "АллатРа" и придумана в тех же недрах КГБ-СБУ Донецка. Новость о том, что министром обороны Украины может стать почитательница нео-религии "АллатРа" сделала эту тему супер-актуальной. Министерство Ирине Верещук, что правда, пророчат только пророссийские источники. "Претендентка" комментирует слухи, выдавая желаемое за действительное. Так что же представляет собой эта новая религия? Если коротко – оккультное течение, создатели которого проповедуют путинизм. У "Аллатры" есть религиозная литература в виде многотомника авторства группы неизвестных товарищей под псевдонимом «Анастасия Новых». И сам В. Путин – его биография, его облик - описаны в одной из книг серии, которая называется «Перекрестье» - буквально с паспортной точностью. Никакой художественной ценности «произведения Новых» не имеют, зато несут мощный пропагандистский заряд. Россия представлена в этой беллетристике в качестве духовного центра земли. Путин описан как уже живущий среди людей Спаситель человечества по кличке Номо – не просто руководитель России, а сам воплощенный Иисус Христос. В Киеве эту нео-религию представляет 53-летний массажист-мануальщик Игорь Данилов, который перебрался из Макеевки, и имеет много симпатиков в «ДНР». Он выдает себя за Архангела Гавриила, ожившего святого Агапита Печерского и Ригдена Джаппо - владыку сказочной Шамбалы, мага и волшебника. Имеет кабинет в арендованном помещении на территории Киево-Печерской лавры. И показывает фокусы - оживляет мертвых кур, читает мысли, выходит в астрал. Макеевский "архангел" проживает в пригороде Киева, в доме пшонка-стайл с 12 наложницами (сестрами Аллат), и примерно раз в неделю... добывает жизненную энергию аллат с помощью… группового секса. Одну из них Данилов объявил аннунаком-рептилоидом. Приближенные называют себя гелиары и оргиями якобы предотвращают климатические катастрофы. Так что, друзья, это благодаря утехам макеевского массажиста Киев обходят стороной землетрясения и цунами. Казалось бы – ну кто поверит в эту чепуху? Но, во-первых, Игорь Данилов работает под крышей РПЦ - в прямом и переносном смыслах - под крылом настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, который лично рекламировал секту в нескольких видео на канале «АллатРа ТВ» в ютюбе... А во-вторых - смотрите продолжение тут: https://www.youtube.com/watch?v=OopYV... далее ССЫЛКИ: одна из бывших "небесных птиц" (они же "сестры аллат") - рассказывает, что с нею происходило в секте у Данилова: https://www.youtube.com/watch?v=TXpSg... После моего прошлогоднего расследования лже-Агапит появился на "Миротворце": https://myrotvorets.center/cri.../dan... Мое прошлогоднее расследование: https://ord-ua.com/2020/08/03/merom-k... одну из наложниц Данилов объявил пришелицей - вот тут ее Торонто тв показывает с 25 минуты: https://www.youtube.com/watch?v=X09TP... А тут Данилова его фанаты объявляют воплощенным Архангелом Гавриилом и Махди: https://www.youtube.com/watch?v=h9mZq... С 1.40.00: «для того чтобы это с делать (повлиять на изменения климата) необходимо (передать данилову) 2 пучка волос с голов популярных людей и они должны быть удалены с луковицами: https://www.youtube.com/watch?v=8Wj3c... Жесткая эротика от аллатры ТВ: https://www.youtube.com/watch?v=byw94... Тут открыто - о борьбе за электорат и смысл деятельности в перевыборах, неорелигия хочет влиять на политику: https://www.youtube.com/watch?t=1954&... Тут похотливый старичок - о своих секретиках: с с 48.00 : https://www.youtube.com/watch?v=G2SmQ... а вот и "крыша": https://www.youtube.com/watch?v=-H1sD... "ЗН" об учении: https://zn.ua/SOCIUM/allatra-novoe-pl...
"АллатРА, или Белое братство 2. Долгосрочная антиукраинская стратегия." https://youtu.be/OopYVj5-rGk «Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам позволит вступить в НАТО», - сказала нардеп И.Верещук осенью 2019. А в книжках, которые распространяет «Аллатра», про НАТО сказано что это хлыст «сотоны». И еще деталь, которую забыла упомянуть в этом видео - в декабре 2013го тогда еще мэр Равы-Русской Верещук дала интервью российскому «Огоньку», где призналась: «Если бы у нас был такой Путин, я бы за него голосовала. Он делает для России хорошо». Итак, друзья, Ирина симпатизирует нео-религии "Аллатра", шеф которой имеет офис в Киево-Печерской лавре, и на каналах которого в ютюбе можно увидеть ролики с обрядами на кладбище, есть видео с элементами легкого порно, и видео, где Данилов говорит адептам, что им надо постараться добыть волосы популярных людей вместе с луковицами. Как будто мракобесие зашкаливает, и позиция УПЦ КП по поводу "Аллатры" была озвучена еще в 2017 году: это квази-религия с элементами оккультизма, которая противоречит православию. Но «изюминка» "Аллатры" заключается в том, что создатели секты готовились к «материализации чувственных идей» (по аналогии с кинофильмом Формула любви») годами, и прежде чем выйти из подполья описали в своих книжках самих себя. Так что не только Путин, но и главарь «Аллатры» был за много лет ранее представлен в макулатуре авторства «Анастасии Новых» как эдакий нинзя-спецназовец по кличке «Сэнсэй», который обладает сверхспособностями - потому что он же - сам святой дух, Агапит Печерский, Ригден Джаппо и Архангел Гавриил. «Аллатровская» братва активно лезет в политику и в дела государства, хотя это и противоречит Конституции. Например, один из рекомендуемых сектантами политиков – это Н. Савченко, постоянный гость студии «АллатРА ТВ». Надя недавно поделилась впечатлениями о «международной конференции «Созидательное общество». Рассуждала об инопланетянах и о том, как бы программу "Аллатры" внедрить в законодательство. А «Аллатра» далеко не безобидна: пока фанатов призывают распространять пророссийскую пропаганду и вредные мифы – например, о том, что правители стран с западными ценностями являются маньяками. А на втором этапе ребята собираются активно вмешиваться в дела государства. Пока работа происходит на уровне вербовки новых членов, но следующий этап – достижение политического влияния. Учение «Аллатры» целиком совпадает с геополитическими задачами нынешней России: объединение славянских народов в единое государство, разрушение Америки под флагом священной войны с бездуховным западом. Обратите внимание: Украина в книге «Перекрестье», впервые изданной еще в 2005 году, представлена как часть России, украинские политики – жрецы полосато-звездного дьявола, которые хотят оторвать украинцев от их духовного центра – Москвы, тогда как чекисты, кгбисты и фсбшники – это ж просто образец духовности и честности, и лучший из них – это «Номо» (он же В. Путин). Если же мы присмотримся к общим чертам «Аллатры» и Белого братства» , изучим хронологию возникновения двух сект, обнаружатся параллели.Это важно, чтобы понять - насколько давно и системно работают создатели "Аллатры", реализовывая долгосрочную антиукраинскую стратегию с участием КГБ. Готовясь явить миру «воплощение» Архангела в лице массажиста, нынешние приспешники Агапита-Гаврилы собирали подписи за снос Архангела Михаила в центре Киева и замену его на Гавриила. И если бы у сектантов получилось, они могли бы еще лучше приготовиться к «оживлению каменной статуи» в лице "Архангела" Данилова. Зимой 2013-2014 будущий «рептилоид» Жанна Хвещук и ее коллега Андрей Михальчук (элита секты) толкали антимайданные тезисы. А сам Агапит-Гаврила вышел из подполья в 2014 году - «материализовался», чтобы внушать адептам, что без России Украине - хана. Под видом построения общества, в котором будет самоуправление - ребята на самом деле все ведут к тому, что править новым мировым порядком будут массажист Данилов с чекистом Путиным. зомби «проснувшиеся для борьбы со слугами сатаны»: https://www.youtube.com/watch?v=GEYWt... выход в астрал: https://www.youtube.com/watch?v=PS-bI... еще одна исповедь: https://www.youtube.com/watch?v=eaZ_c... Верещук на аллатра тв: https://www.youtube.com/watch?v=9qqjh... "Кандуки пожирают нас": https://www.youtube.com/watch?v=uKaaO...
"Чому Херсон став легкою здобиччю орків? І як російські гауляйтери пов'язані з Аваковим"
бесіда з колегою з Радіо Свобода (телепроект Крим.Реалії) журналістом Ігорем Токарем. Обговорюємо життєвий шлях зрадників Кирила Стрємоусова та Володимира Сальдо. І намагаємося зрозуміти, якою була роль місцевої поліції, з якою агенти ФСБ Стрємоусов та Сальдо співпрацювали усі роки війни.
Навесні 2014 року мер В. Сальдо намагався організувати референдум за ХНР, а К. Стремоусов виступав за "руський мир". Стремоусов був спочатку організатором "російських пробіжок", а згодом став представником Соцпартії та її голови Іллі Ківи у регіоні. Він погрожував Катерині Гандзюк, на яку надалі було скоєно кислотний напад. Та вже після замаху на Гандзюк, лідер соціалістів Ківа лив бруд на жінку. В подальшому Ківа вступив у партію кума путіна ОПЗЖ. Хто заплатив за його місце у списку – питання відкрите, але відомо, що Ківа ніколи не став би політиком, якби не колишній міністр МВС Аваков. Ківа був його радником, отримав від міністра зброю.Під дахом МВС Ківа створив підрозділ, що діяв як приватний загін.
Гандзюк боролася зі структурами Арсена Авакова. Вона була не лише активісткою, а й працівницею міськвиконкому. На її Facebook-сторінці висіла фотографія з написом "Ментам смоктати".
Дахом у МВС Катя пояснювала безкарні дії майбутнього гауляйтера Стремоусова. Якось він напав на міського голову і розірвав йому пальто. На засіданнях міськради влаштовував бійки. "Прямо на сесії бив ногами поліцейського, і нічого йому за це не було", - заявляла К. Гандзюк. Співробітники правоохоронних органів не мали запитань до Стремоусова, хоча мер Володимир Миколаєнко написав заяву до поліції.
Навесні 2018 р. Стремоусів організував напад на співробітників СБУ та спробував звільнити затриманого на адмінкордоні з Кримом «депутата Євпаторійської міськради». "З сумом констатуємо відсутність належного рівня координації правоохоронних органів, що призводить до того, що піднімає голову російська «п'ята колона» в районах, наближених до Криму. Тому що піаритися з Києва у соцмережах щодо проведення активних дій прикордонною службою та СБУ на «нулі» – це круто. А забезпечити належну поліцейську діяльність та супровід затриманих у Херсоні – не так круто. Особливе «привітання» херсонській міліції та нацгвардійцям», – написав по цей випадок представник президента України в Криму Борис Бабін. Але напад на конвой теж зійшов Кирилу Стремоусову з рук.
Гандзюк звинувачувала керівництво херсонської поліції у безконтрольній роздачі травматичної зброї фейковим журналістам, а насправді титушкам. Також звинуватила начальника Управління захисту економіки Нацполіції в Херсонській області Артема Антощука у здирництві.
Побоювання, що РФ може почати вторгнення до Херсона з боку анексованого півострова, висловлювалися з першого дня здобуття Кримом незалежності від дніпровської води. Про це теж постійно говорила вбита Катерина Гандзюк (її облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року, і вона померла від наслідків 4 листопада 2018 року)...
Всемирный банк выпустил новый прогноз состояния экономики Европы и Центральной Азии на ближайшие три года. Аналитики улучшили прогноз по ВВП России на 2022 год: спад будет, но на 4,5%, а не на 8,9%, как предсказывали ранее. В 2024 году российская экономика должна перейти к росту. Экономика Украины, ВВП которой в этом году рухнет на 35%, начнет расти уже с 2023 года, но рост «останется слабым».
Ситуация в экономике России складывается лучше, чем предполагалось, и снижение ВВП в 2022 году не превысит 3,3%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Свои прогнозы улучшили и профильные ведомства: по данным Минэкономразвития, спад ВВП в текущем году составит 2,9%, ЦБ говорит о минус 3-3,5%
Падение ВВП России в 2022 году не превысит 3,3%, заявил в интервью RT председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, признав, что ситуация в экономике страны складывается лучше, чем изначально предполагалось. «Беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — заявил он. ........ Он отметил, что часть нагрузки по снижению ВВП перейдет на 2023 год, когда экономика может сократиться еще на 0,8%. И не исключил «более сложных сценариев» с учетом возможных ограничений на продажу российской нефти и потолка цен на энергоносители. По его оценке, после двух лет спада российской экономике понадобится два-три года для возвращения к докризисным показателям, «если не произойдет никаких новых сложных событий».