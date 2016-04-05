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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2709271027112712
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:47

Нефть сорта Брент упала до 87 долларов за баррель. Российский Юралс котируется примерно на 25,5 долларов ниже - то есть, около 62 долларов. Фактически уже граница ценового коридора вот-вот. До 5 декабря, возможно, она и без всяких «потолков» упадет до 60 долларов, а значит, можно будет сообщить, что мы плевать хотели на международные санкции.

Стоит вспомнить, что Путин в июле предрекал, что цена на нефть после введения «ценового коридора» поднимется на сотни процентов. Выясняется, что биржевым аналитиком работать его точно не возьмут - неважный из него прогнозист.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6039
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:48

  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:14

  edvardd написав:В Запорожье 3 взрыва, скорее всего С300 :cry:

Шахиды. https://t.me/KremlCirk/3042
vitaliian
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