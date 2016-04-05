Нефть сорта Брент упала до 87 долларов за баррель. Российский Юралс котируется примерно на 25,5 долларов ниже - то есть, около 62 долларов. Фактически уже граница ценового коридора вот-вот. До 5 декабря, возможно, она и без всяких «потолков» упадет до 60 долларов, а значит, можно будет сообщить, что мы плевать хотели на международные санкции.
Стоит вспомнить, что Путин в июле предрекал, что цена на нефть после введения «ценового коридора» поднимется на сотни процентов. Выясняется, что биржевым аналитиком работать его точно не возьмут - неважный из него прогнозист. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6039