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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2710271127122713>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:47

Нефть сорта Брент упала до 87 долларов за баррель. Российский Юралс котируется примерно на 25,5 долларов ниже - то есть, около 62 долларов. Фактически уже граница ценового коридора вот-вот. До 5 декабря, возможно, она и без всяких «потолков» упадет до 60 долларов, а значит, можно будет сообщить, что мы плевать хотели на международные санкции.

Стоит вспомнить, что Путин в июле предрекал, что цена на нефть после введения «ценового коридора» поднимется на сотни процентов. Выясняется, что биржевым аналитиком работать его точно не возьмут - неважный из него прогнозист.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6039
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:48

  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:14

  edvardd написав:В Запорожье 3 взрыва, скорее всего С300 :cry:

Шахиды. https://t.me/KremlCirk/3042
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 01:53

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
чого-чого, а лайна там... :twisted: :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:01

  flyman написав:Вчора, 6:00 10:30 Викл
12:00 16:30 вкл
16:30 23:30 Викл
23:30 6:00 вкл
6:00 12:00 Викл
12:00 16:00 вкл
16:00 ... Викл

З 10.30 до 12.00 що було? Трохи потемніло в очах , але загалом світло було?

Вчора графік не дотримувався
по Києву. У знайомої не будо 5.5 годин ввечері.

В будь-якому разі проблема дефіциту ракет вже явно прослідковується. Паузи між атаками в більше тижня. Якщо налогодять виробництво цих трансформаторів (або знайдуть де їх взяти готові), то чергове фіаско руснявих (вслід за спробою тривалої паливної кризи) забезпечено. А ракети дійсно беруться вже з НЗ та з коліс свіжовироблені.


Трохи відкрили секрет.


"Укроборонпром" розпочав виробництво боєприпасів радянського калібру 122 та 152 мм та мін калібру 120 мм — пресслужба держконцерну.

"Засоби ураження пройшли успішні випробування і виробляються за технологією стандартів НАТО. Вже не перший місяць. Виробництво розосереджено на різних потужностях, у тому числі у країнах-партнерах", — йдеться у пресрелізі концерну.

Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лис, 2022 08:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:16

https://t.me/veraafanasyeva/21242
Имхо чувак ошибается. У рос обывателя есть мнение (одно из двух).

Когда что то захватывают мнение что "Расия с пуйлом великая страна, которая встаёт с колен, и вот вот всем покажет".

Когда неудачи мнение, что "ничего не происходит", "а шо тут такова", "ну отошёл Крым обратно к Украине" типа "нах он вапще был нужен его кормить".


У рабов очень узкое пространство для выбора. Он может радоваться чужому горю, либо кого-то ненавидеть за своё.

С таким народом нет никакой проблемы развязать войну с соседями, убивать мирных жителей, разрушать энергетику. Так же не будет проблемы проиграть её. Не народ, а подарок с бантиком.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:38

[quote="5509131:ЛАД"]
Долбить дырки в стенах тоже не настроен.
Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены?
Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.

Що електричний, що газовий, працюють схоже-гріють в основному предмети навпроти обігрівача ну і звичайно частково повітря т.я. нагрівальна сота має температуру біля 800-1000 градусів Цельсія.
Там є один ньюанс-в дешевих китайських обігрівачах(мінімум 50% ринку) зустічається з часом такий дефект-осипання керамічних сот через низьку якість виготовлення. Навіть на ютубі є відосики де це показано. Взагалі є три основні типи газових обігрівачів:
-інфрачервоний з керамічною газовою горілкою, про який вище йшла мова типу такого
https://www.amazon.es/-/pt/dp/B01M1NCHK ... CHK8&psc=1
-конвекційний, же звичайне полум'я з горілкою з нержавіючої сталі. Мабуть самий простий та
надійний але довше нагріває кімнату(тепле повітря спочатку підмімається вверх) та спалює
найбільше кисню. Ось такі;
https://www.amazon.es/-/pt/dp/B00FGX1BUY/ref=emc_b_5_i
-каталітичний, схожий на інфрачервоний але основний єлемент не кераміка а каталітична панель зі
скловолокна з додаванням часточок платини та ще деяких єлементів. Вона нагріваґться десь до
400 градусів(по опису) і полум'я взагалі не видно, якщо правильно працює звісно. Ці самі
передові, але та панель розрахована на 5-7 років роботи, потім необхідно міняти, але купити її
в нас проблемно та й коштує вона майже як цілий обігрівач.
https://www.amazon.es/-/pt/dp/B00B5TEAME/ref=emc_b_5_i
Взагалі майже все це добро зараз китайської збірки і якість сильно впала в порівнянні з тим, що було раніше. Достатньо почитати відгуки наприклад на Амазоні.
п.с. Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:43

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
чого-чого, а лайна там... :twisted: :twisted:

а хепі енд є? - приготованих за рецептами ЗСУ Хрюшу та Степашу везуть в Рашу :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:..
сырые дрова в уже распаленной печи отлично горят, могут немного пошипеть...испытано на даче...
також на дачі такими дровами користуюсь зараз. Горять довше і тепла більше
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:В Запорожье 3 взрыва, скорее всего С300 :cry:
По Мотору
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