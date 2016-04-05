Нефть сорта Брент упала до 87 долларов за баррель. Российский Юралс котируется примерно на 25,5 долларов ниже - то есть, около 62 долларов. Фактически уже граница ценового коридора вот-вот. До 5 декабря, возможно, она и без всяких «потолков» упадет до 60 долларов, а значит, можно будет сообщить, что мы плевать хотели на международные санкции.
Стоит вспомнить, что Путин в июле предрекал, что цена на нефть после введения «ценового коридора» поднимется на сотни процентов. Выясняется, что биржевым аналитиком работать его точно не возьмут - неважный из него прогнозист. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6039
flyman написав:Вчора, 6:00 10:30 Викл 12:00 16:30 вкл 16:30 23:30 Викл 23:30 6:00 вкл 6:00 12:00 Викл 12:00 16:00 вкл 16:00 ... Викл
З 10.30 до 12.00 що було? Трохи потемніло в очах , але загалом світло було?
Вчора графік не дотримувався по Києву. У знайомої не будо 5.5 годин ввечері.
В будь-якому разі проблема дефіциту ракет вже явно прослідковується. Паузи між атаками в більше тижня. Якщо налогодять виробництво цих трансформаторів (або знайдуть де їх взяти готові), то чергове фіаско руснявих (вслід за спробою тривалої паливної кризи) забезпечено. А ракети дійсно беруться вже з НЗ та з коліс свіжовироблені.
Трохи відкрили секрет.
"Укроборонпром" розпочав виробництво боєприпасів радянського калібру 122 та 152 мм та мін калібру 120 мм — пресслужба держконцерну.
"Засоби ураження пройшли успішні випробування і виробляються за технологією стандартів НАТО. Вже не перший місяць. Виробництво розосереджено на різних потужностях, у тому числі у країнах-партнерах", — йдеться у пресрелізі концерну.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лис, 2022 08:23, всього редагувалось 2 разів.
[quote="5509131:ЛАД"] Долбить дырки в стенах тоже не настроен. Інфрачервоний пропановий обігрівач отличается по эффективности от электрического инфракрасного? Инфракрасный обогреватель, вроде, воздух не греет, только пол, стены? Всё же надеюсь, что электричество будет. Хотя бы и с плановыми (и аварийными) отключениями.
Що електричний, що газовий, працюють схоже-гріють в основному предмети навпроти обігрівача ну і звичайно частково повітря т.я. нагрівальна сота має температуру біля 800-1000 градусів Цельсія. Там є один ньюанс-в дешевих китайських обігрівачах(мінімум 50% ринку) зустічається з часом такий дефект-осипання керамічних сот через низьку якість виготовлення. Навіть на ютубі є відосики де це показано. Взагалі є три основні типи газових обігрівачів: -інфрачервоний з керамічною газовою горілкою, про який вище йшла мова типу такого https://www.amazon.es/-/pt/dp/B01M1NCHK ... CHK8&psc=1 -конвекційний, же звичайне полум'я з горілкою з нержавіючої сталі. Мабуть самий простий та надійний але довше нагріває кімнату(тепле повітря спочатку підмімається вверх) та спалює найбільше кисню. Ось такі; https://www.amazon.es/-/pt/dp/B00FGX1BUY/ref=emc_b_5_i -каталітичний, схожий на інфрачервоний але основний єлемент не кераміка а каталітична панель зі скловолокна з додаванням часточок платини та ще деяких єлементів. Вона нагріваґться десь до 400 градусів(по опису) і полум'я взагалі не видно, якщо правильно працює звісно. Ці самі передові, але та панель розрахована на 5-7 років роботи, потім необхідно міняти, але купити її в нас проблемно та й коштує вона майже як цілий обігрівач. https://www.amazon.es/-/pt/dp/B00B5TEAME/ref=emc_b_5_i Взагалі майже все це добро зараз китайської збірки і якість сильно впала в порівнянні з тим, що було раніше. Достатньо почитати відгуки наприклад на Амазоні. п.с. Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння.