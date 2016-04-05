Сообщается, что за сентябрь-октябрь число отбывающих наказание в тюрьмах и колониях сократилось на 23 тысяч человек. По всей видимости, большая часть этих людей сейчас находится на фронте.
Это, кстати, позволяет прикидочно оценить численность незаконных формирований под видом ЧВК - с учетом добровольно приходящих порядка 40 тысяч человек. Конечно, убыль в ходе боев тоже имеется, поэтому ориентировочно сегодня нелегальная и незаконная армия в России может насчитывать до 30 тысяч человек.
drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі. найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
prodigy, а зачем напольный кондиционер? У меня обычный сплит конверторный Hitachi, если правильно помню, тоже до -20С. Недостаток, на мой взгляд, единственный - если долго работает, в комнате тяжеловато дышать. Или напольный это на случай, когда не установлен обычный встроенный?
drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі. найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)