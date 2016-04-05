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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2710271127122713
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:16

  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
спасибо за полезную инфу
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо налогодять виробництво цих трансформаторів (або знайдуть де їх взяти готові),

Є в Запоріжжі завод http://ztr.com.ua/ua/main, власник росіянин, підприємство в банкротстві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:56

Утилизация героев роиси

Сообщается, что за сентябрь-октябрь число отбывающих наказание в тюрьмах и колониях сократилось на 23 тысяч человек. По всей видимости, большая часть этих людей сейчас находится на фронте.

Это, кстати, позволяет прикидочно оценить численность незаконных формирований под видом ЧВК - с учетом добровольно приходящих порядка 40 тысяч человек. Конечно, убыль в ходе боев тоже имеется, поэтому ориентировочно сегодня нелегальная и незаконная армия в России может насчитывать до 30 тысяч человек.


Видео как их собирают
https://t.me/yigal_levin/35781
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:15

  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння


обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі.
найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:37

drevlyanin
Спасибо за подробный ответ.
Я пока склоняюсь к электрическим обогревателям, что-нибудь типа https://philips.net.ua/ekonomni-obigrivachi/infrachervoni-obigrivachi/obigrivach-infrachervoniy-delfa-hi-2123-zi-stiykoyu-shtativom/ или https://www.moyo.ua/ua/infrakrasnyyi_obogrevatel_ufo_eco_term_eco-ec_18/525368.html. Вот только не пойму, за счёт чего такая разница в цене.
Хотя, конечно, понимаю, что Ваши варианты обеспечивают значительно бОльшую автономность и независимость от централизованных сетей.

prodigy, а зачем напольный кондиционер? У меня обычный сплит конверторный Hitachi, если правильно помню, тоже до -20С. Недостаток, на мой взгляд, единственный - если долго работает, в комнате тяжеловато дышать. Или напольный это на случай, когда не установлен обычный встроенный?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:38

  prodigy написав:
  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння


обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі.
найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)

Пишут -15
Или это не такой?
https://skycold.com.ua/bytovoj-teplovoj ... rter-wi-fi
vitaliian
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