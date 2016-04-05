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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2711271227132714>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:16

  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
спасибо за полезную инфу
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо налогодять виробництво цих трансформаторів (або знайдуть де їх взяти готові),

Є в Запоріжжі завод http://ztr.com.ua/ua/main, власник росіянин, підприємство в банкротстві.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:56

Утилизация героев роиси

Сообщается, что за сентябрь-октябрь число отбывающих наказание в тюрьмах и колониях сократилось на 23 тысяч человек. По всей видимости, большая часть этих людей сейчас находится на фронте.

Это, кстати, позволяет прикидочно оценить численность незаконных формирований под видом ЧВК - с учетом добровольно приходящих порядка 40 тысяч человек. Конечно, убыль в ходе боев тоже имеется, поэтому ориентировочно сегодня нелегальная и незаконная армия в России может насчитывать до 30 тысяч человек.


Видео как их собирают
https://t.me/yigal_levin/35781
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:15

  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння


обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі.
найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:37

drevlyanin
Спасибо за подробный ответ.
Я пока склоняюсь к электрическим обогревателям, что-нибудь типа https://philips.net.ua/ekonomni-obigrivachi/infrachervoni-obigrivachi/obigrivach-infrachervoniy-delfa-hi-2123-zi-stiykoyu-shtativom/ или https://www.moyo.ua/ua/infrakrasnyyi_obogrevatel_ufo_eco_term_eco-ec_18/525368.html. Вот только не пойму, за счёт чего такая разница в цене.
Хотя, конечно, понимаю, что Ваши варианты обеспечивают значительно бОльшую автономность и независимость от централизованных сетей.

prodigy, а зачем напольный кондиционер? У меня обычный сплит конверторный Hitachi, если правильно помню, тоже до -20С. Недостаток, на мой взгляд, единственный - если долго работает, в комнате тяжеловато дышать. Или напольный это на случай, когда не установлен обычный встроенный?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:38

  prodigy написав:
  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння


обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі.
найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)

Пишут -15
Или это не такой?
https://skycold.com.ua/bytovoj-teplovoj ... rter-wi-fi
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:00

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:02

  ТИХИЙ написав:juristkostya
:shock: Мляяя. Как все запущено 8)

та не вопрос, обеспечьте миллион одеситов дровами из знаменитых на весь мир лесов юга Украины, и я признаю свою ошибку.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Горять довше і тепла більше
килограмм древесины (независимо от породы) при полном качественном сгорании выделяет всегда одно и то же количество джоулей. Сырые дрова всегда оставляют больше несгоревших частиц, то есть, выделяют меньше. Это такие научные факты, их надо просто знать, и не придумывать себе всякие иллюзии.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:18

Кстати, лайно предельно космополитичная субстанция и воняет одинаково плохо независимо от национальности производителя. Сомневаюсь, что наши форумные специалисты сумеют по запаху определить, кто нагадил - украинец, американец или даже русский.
И, что интересно, оба критика не обратили внимание, что первая ссылка была на https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/3/693428/. Или это тоже "вражеский ресурс"?

А информация бывает правдивая или фейковая/ложная.
Нет, конечно, можно придумывать себе "утешительные" сообщения и надеяться/рассчитывать, что завтра сам по себе наступит рай на всей Земле или хотя бы в Украине, но я предпочитаю реально оценивать ситуацию и верить, что какой-то дядя быстро решит наши проблемы.
В своё время понравились отзывы в нашей прессе на Рустамзаде - на мой взгляд, нашего сторонника, но при этом очень объективного военного обозревателя.
С одной стороны:
С такими темпами вооружения ВСУ в течение года якобы станут одной из самых современных армий мира.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф tv» заявил азербайджанский военный эксперт, нацист и русофоб Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это из "ru" 01.05.2022 - https://russia-artsakh.ru/node/9540
Не буду искать положительные отзывы на его обзоры в наших источниках, желающие легко найдут.
А вот из нашего источника от 25.07.2022, не знаю, кто автор, подпись - "Ваш Готельєр – бандерівець":
Я неоднократно цитировал азербайджанского военного эксперта пана Агиля Рустамзаде. И надо сказать, что в начале войны, когда положение ВСУ на фронте было тяжелым и очень тяжелым, когда орки перли по всем направлениям, его комментарии были адекватные и взвешенные.

Но когда орда отхватила фигурных люлей и совершила «акт доброй воли», убравшись с севера Украины, пан Рустамзаде начал сначала неуловимое, а потом все явственное превращение из эксперта в икzперда. А уж когда лишнехромосомные начали получать звезды на востоке и на юге, превращение и окукливание завершилось.
.......Такое впечатление, что конспекты выступлений пану Рустамзаде пишет пресс – алкаше манька – аблигация.
.....
Не знаю, что стало причиной орколюбви у пана Рустамзаде. Но слушать его перестал.

https://defence-line.org/2022/07/ikzperdy-vabratushki-i-volonterka/

Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.
ЛАД
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