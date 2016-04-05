Сообщается, что за сентябрь-октябрь число отбывающих наказание в тюрьмах и колониях сократилось на 23 тысяч человек. По всей видимости, большая часть этих людей сейчас находится на фронте.
Это, кстати, позволяет прикидочно оценить численность незаконных формирований под видом ЧВК - с учетом добровольно приходящих порядка 40 тысяч человек. Конечно, убыль в ходе боев тоже имеется, поэтому ориентировочно сегодня нелегальная и незаконная армия в России может насчитывать до 30 тысяч человек.
drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі. найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
prodigy, а зачем напольный кондиционер? У меня обычный сплит конверторный Hitachi, если правильно помню, тоже до -20С. Недостаток, на мой взгляд, единственный - если долго работает, в комнате тяжеловато дышать. Или напольный это на случай, когда не установлен обычный встроенный?
drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі. найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
килограмм древесины (независимо от породы) при полном качественном сгорании выделяет всегда одно и то же количество джоулей. Сырые дрова всегда оставляют больше несгоревших частиц, то есть, выделяют меньше. Это такие научные факты, их надо просто знать, и не придумывать себе всякие иллюзии.
Кстати, лайно предельно космополитичная субстанция и воняет одинаково плохо независимо от национальности производителя. Сомневаюсь, что наши форумные специалисты сумеют по запаху определить, кто нагадил - украинец, американец или даже русский. И, что интересно, оба критика не обратили внимание, что первая ссылка была на https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/3/693428/. Или это тоже "вражеский ресурс"?
А информация бывает правдивая или фейковая/ложная. Нет, конечно, можно придумывать себе "утешительные" сообщения и надеяться/рассчитывать, что завтра сам по себе наступит рай на всей Земле или хотя бы в Украине, но я предпочитаю реально оценивать ситуацию и верить, что какой-то дядя быстро решит наши проблемы. В своё время понравились отзывы в нашей прессе на Рустамзаде - на мой взгляд, нашего сторонника, но при этом очень объективного военного обозревателя. С одной стороны:
С такими темпами вооружения ВСУ в течение года якобы станут одной из самых современных армий мира.
Об этом в эфире телеканала «Апостроф tv» заявил азербайджанский военный эксперт, нацист и русофоб Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Это из "ru" 01.05.2022 - https://russia-artsakh.ru/node/9540 Не буду искать положительные отзывы на его обзоры в наших источниках, желающие легко найдут. А вот из нашего источника от 25.07.2022, не знаю, кто автор, подпись - "Ваш Готельєр – бандерівець":
Я неоднократно цитировал азербайджанского военного эксперта пана Агиля Рустамзаде. И надо сказать, что в начале войны, когда положение ВСУ на фронте было тяжелым и очень тяжелым, когда орки перли по всем направлениям, его комментарии были адекватные и взвешенные.
Но когда орда отхватила фигурных люлей и совершила «акт доброй воли», убравшись с севера Украины, пан Рустамзаде начал сначала неуловимое, а потом все явственное превращение из эксперта в икzперда. А уж когда лишнехромосомные начали получать звезды на востоке и на юге, превращение и окукливание завершилось. .......Такое впечатление, что конспекты выступлений пану Рустамзаде пишет пресс – алкаше манька – аблигация. ..... Не знаю, что стало причиной орколюбви у пана Рустамзаде. Но слушать его перестал.
Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.