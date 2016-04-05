Додано: Суб 19 лис, 2022 12:18

С такими темпами вооружения ВСУ в течение года якобы станут одной из самых современных армий мира.



Об этом в эфире телеканала «Апостроф tv» заявил азербайджанский военный эксперт, нацист и русофоб Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Я неоднократно цитировал азербайджанского военного эксперта пана Агиля Рустамзаде. И надо сказать, что в начале войны, когда положение ВСУ на фронте было тяжелым и очень тяжелым, когда орки перли по всем направлениям, его комментарии были адекватные и взвешенные.



Но когда орда отхватила фигурных люлей и совершила «акт доброй воли», убравшись с севера Украины, пан Рустамзаде начал сначала неуловимое, а потом все явственное превращение из эксперта в икzперда. А уж когда лишнехромосомные начали получать звезды на востоке и на юге, превращение и окукливание завершилось.

.......Такое впечатление, что конспекты выступлений пану Рустамзаде пишет пресс – алкаше манька – аблигация.

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Не знаю, что стало причиной орколюбви у пана Рустамзаде. Но слушать его перестал.

Кстати, лайно предельно космополитичная субстанция и воняет одинаково плохо независимо от национальности производителя. Сомневаюсь, что наши форумные специалисты сумеют по запаху определить, кто нагадил - украинец, американец или даже русский.И, что интересно, оба критика не обратили внимание, что первая ссылка была на. Или это тоже "вражеский ресурс"?А информация бывает правдивая или фейковая/ложная.Нет, конечно, можно придумывать себе "утешительные" сообщения и надеяться/рассчитывать, что завтра сам по себе наступит рай на всей Земле или хотя бы в Украине, но я предпочитаю реально оценивать ситуацию и верить, что какой-то дядя быстро решит наши проблемы.В своё время понравились отзывы в нашей прессе на Рустамзаде - на мой взгляд, нашего сторонника, но при этом очень объективного военного обозревателя.С одной стороны:Это из "ru" 01.05.2022 -Не буду искать положительные отзывы на его обзоры в наших источниках, желающие легко найдут.А вот из нашего источника от 25.07.2022, не знаю, кто автор, подпись - "Ваш Готельєр – бандерівець":Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.