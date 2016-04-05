Додано: Суб 19 лис, 2022 13:14

ЛАД написав: drevlyanin

Спасибо за подробный ответ.

Я пока склоняюсь к электрическим обогревателям, что-нибудь типа https://philips.net.ua/ekonomni-obigrivachi/infrachervoni-obigrivachi/obigrivach-infrachervoniy-delfa-hi-2123-zi-stiykoyu-shtativom/ или https://www.moyo.ua/ua/infrakrasnyyi_obogrevatel_ufo_eco_term_eco-ec_18/525368.html . Вот только не пойму, за счёт чего такая разница в цене.

Хотя, конечно, понимаю, что Ваши варианты обеспечивают значительно бОльшую автономность и независимость от централизованных сетей.

Спасибо за подробный ответ.Я пока склоняюсь к электрическим обогревателям, что-нибудь типаили. Вот только не пойму, за счёт чего такая разница в цене.Хотя, конечно, понимаю, что Ваши варианты обеспечивают значительно бОльшую автономность и независимость от централизованных сетей.

Різниця в ціні мабуть через те, що УФО в нас розкручена марка, хоча може і в якості є різниця.Електричні звичайно зручніші в користуванні та майже не спалюють кисень, але стан справ з наявністю тієї самої електрики ви бачите. В приватному домі цю проблему міг би допомогти вирішити генератор, та в квартирі його встановлення проблематичне та й в будинку є свої мінуси-кажу це як счастливий власник раніше двох, а тепер одного генератрра(від одного мене "асвабаділі"). В квартирі альтернативу бачу тільки в дуже потужному ДБЖ від 5кВт+літієві АКБ від 6 та більше кВт/год ємності. Але така комбінація, навіть б/у потягне від 2 кує і не кожному по кишені.А згадав іще один момент: років з 10 тому теж хотів купити собі УФО, поїхав на выставку де їх рекламували, та з пів години роздивлявся різні моделі та консультувався з менеджером. І весь цей час знаходився в зоні роботи такого обігрівача, підвішеного в кутку між стелею та стіною. Так ось-спочатку було дуже приємне враження від теплої оази серед холодного приміщення павільйону, але хвилин через 20-25 помітив, що в мене почалося суттєве роздратування рогівки очей і воно не проходило до кінця доби. Схоже буває при погляді без захисту на зварювальну дугу. Тому не раджу дивитися на нагрівальний елемент навіть декілька хвилин, хоча може в інших не такі чутливі очі.Особливо маленьким дітям це важко буде пояснити-спіраль так і "притягує" погляд.