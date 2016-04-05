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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27122713271427152716 ... 2718>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:20

  prodigy написав:
  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння


обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі.
найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)

если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:24

  BIGor написав:
  Hotab написав:Якщо налогодять виробництво цих трансформаторів (або знайдуть де їх взяти готові),

Є в Запоріжжі завод http://ztr.com.ua/ua/main, власник росіянин, підприємство в банкротстві.

григоришин гражданин Украины. пакет акций вроде перешел в управление государством на время военного положения. но есть один мутный момент для меня. разобраться в нем не могу, озвучивать во время войны не хочу.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:24

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння


обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі.
найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)

Пишут -15
Или это не такой?
https://skycold.com.ua/bytovoj-teplovoj ... rter-wi-fi

Здесь - https://cooper-hunter.com.ua/prodazha/kommercheskie-konditsionery/napolno-potolochnye/cooper-hunter/cooperandhunter-ch-s12fvx/ - пишут диапазон от -25°C до +48°C.
Кому верить? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:29

  juristkostya написав:........
если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.

Это так. Но для приготовления пищи нужен другой девайс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вот из нашего источника от 25.07.2022, не знаю, кто автор, подпись - "Ваш Готельєр – бандерівець":
да, мысль о том, что чисто военная победа над РФ представляется весьма сомнительной, почему-то, вызывает у наших людей неприятие. По крайней мере, у сидящих в тылу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:38

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:........
если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.

Это так. Но для приготовления пищи нужен другой девайс.

Да, но конструктивно он монтируется к тому же баллону.

Кроме того, сам процесс приготовления пищи на газовой конфорке тоже вполне себе обогревает помещение. Если готовить утром и вечером на газу, и морозы не сильные - может, до использования каталитической горелки и не дойдёт.
juristkostya
 
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про недавні ракети і не тільки

про недавні ракети і не тільки
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:13

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".

Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересным. Если вам какая-то инфа не подходит - можете меня не читать, мне как то фиолетово и по барабану, нравится вам или нет. Это пусть ваша жена старается чтобы вам нравилось, а здесь открытый форум. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 13:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:14

  ЛАД написав:drevlyanin
Спасибо за подробный ответ.
Я пока склоняюсь к электрическим обогревателям, что-нибудь типа https://philips.net.ua/ekonomni-obigrivachi/infrachervoni-obigrivachi/obigrivach-infrachervoniy-delfa-hi-2123-zi-stiykoyu-shtativom/ или https://www.moyo.ua/ua/infrakrasnyyi_obogrevatel_ufo_eco_term_eco-ec_18/525368.html. Вот только не пойму, за счёт чего такая разница в цене.
Хотя, конечно, понимаю, что Ваши варианты обеспечивают значительно бОльшую автономность и независимость от централизованных сетей.


Різниця в ціні мабуть через те, що УФО в нас розкручена марка, хоча може і в якості є різниця.
Електричні звичайно зручніші в користуванні та майже не спалюють кисень, але стан справ з наявністю тієї самої електрики ви бачите. В приватному домі цю проблему міг би допомогти вирішити генератор, та в квартирі його встановлення проблематичне та й в будинку є свої мінуси-кажу це як счастливий власник раніше двох, а тепер одного генератрра(від одного мене "асвабаділі"). В квартирі альтернативу бачу тільки в дуже потужному ДБЖ від 5кВт+літієві АКБ від 6 та більше кВт/год ємності. Але така комбінація, навіть б/у потягне від 2 кує і не кожному по кишені.
А згадав іще один момент: років з 10 тому теж хотів купити собі УФО, поїхав на выставку де їх рекламували, та з пів години роздивлявся різні моделі та консультувався з менеджером. І весь цей час знаходився в зоні роботи такого обігрівача, підвішеного в кутку між стелею та стіною. Так ось-спочатку було дуже приємне враження від теплої оази серед холодного приміщення павільйону, але хвилин через 20-25 помітив, що в мене почалося суттєве роздратування рогівки очей і воно не проходило до кінця доби. Схоже буває при погляді без захисту на зварювальну дугу. Тому не раджу дивитися на нагрівальний елемент навіть декілька хвилин, хоча може в інших не такі чутливі очі.
Особливо маленьким дітям це важко буде пояснити-спіраль так і "притягує" погляд.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 19 лис, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:16

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:А вот из нашего источника от 25.07.2022, не знаю, кто автор, подпись - "Ваш Готельєр – бандерівець":
да, мысль о том, что чисто военная победа над РФ представляется весьма сомнительной, почему-то, вызывает у наших людей неприятие. По крайней мере, у сидящих в тылу.

багато нюансів.

якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.

а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
питання, кордони на який час - але це вже поточний момент.
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