drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі. найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.
григоришин гражданин Украины. пакет акций вроде перешел в управление государством на время военного положения. но есть один мутный момент для меня. разобраться в нем не могу, озвучивать во время войны не хочу.
drevlyanin написав:Обігрівачами не торгую і посилання на одного виробника тільки для поріняння
обігрівач-ще дешево і сердито (швидко нагріває , після вимкнення-кімната теж швидко охолоджується), ризик що спалахне уночі. найкращій варіант -це кондиціонер підлоговий (працює до -25с, у мене до -20с потім почав обмерзати від снігу) Cooper&Hunter CH-S12FVX ( Cooper&Hunter CH-S09FVX для 20кв.м)
juristkostya написав:........ если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.
Это так. Но для приготовления пищи нужен другой девайс.
juristkostya написав:........ если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.
Это так. Но для приготовления пищи нужен другой девайс.
Да, но конструктивно он монтируется к тому же баллону.
Кроме того, сам процесс приготовления пищи на газовой конфорке тоже вполне себе обогревает помещение. Если готовить утром и вечером на газу, и морозы не сильные - может, до использования каталитической горелки и не дойдёт.
Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".
Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересным. Если вам какая-то инфа не подходит - можете меня не читать, мне как то фиолетово и по барабану, нравится вам или нет. Это пусть ваша жена старается чтобы вам нравилось, а здесь открытый форум. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 13:18, всього редагувалось 3 разів.
Різниця в ціні мабуть через те, що УФО в нас розкручена марка, хоча може і в якості є різниця. Електричні звичайно зручніші в користуванні та майже не спалюють кисень, але стан справ з наявністю тієї самої електрики ви бачите. В приватному домі цю проблему міг би допомогти вирішити генератор, та в квартирі його встановлення проблематичне та й в будинку є свої мінуси-кажу це як счастливий власник раніше двох, а тепер одного генератрра(від одного мене "асвабаділі"). В квартирі альтернативу бачу тільки в дуже потужному ДБЖ від 5кВт+літієві АКБ від 6 та більше кВт/год ємності. Але така комбінація, навіть б/у потягне від 2 кує і не кожному по кишені. А згадав іще один момент: років з 10 тому теж хотів купити собі УФО, поїхав на выставку де їх рекламували, та з пів години роздивлявся різні моделі та консультувався з менеджером. І весь цей час знаходився в зоні роботи такого обігрівача, підвішеного в кутку між стелею та стіною. Так ось-спочатку було дуже приємне враження від теплої оази серед холодного приміщення павільйону, але хвилин через 20-25 помітив, що в мене почалося суттєве роздратування рогівки очей і воно не проходило до кінця доби. Схоже буває при погляді без захисту на зварювальну дугу. Тому не раджу дивитися на нагрівальний елемент навіть декілька хвилин, хоча може в інших не такі чутливі очі. Особливо маленьким дітям це важко буде пояснити-спіраль так і "притягує" погляд.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 19 лис, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.